Economía

Singapur, socio clave para Vietnam en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad

Se espera que la visita del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a Singapur abra nuevas oportunidades de cooperación entre ambas naciones, especialmente en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, considerado uno de los ámbitos con mayor potencial estratégico a largo plazo.

Foto ilustrativa: VNA
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Singapur (VNA) – Se espera que la visita del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a Singapur abra nuevas oportunidades de cooperación entre ambas naciones, especialmente en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, considerado uno de los ámbitos con mayor potencial estratégico a largo plazo.

Al referirse a la formación de liderazgo y el fortalecimiento de capacidades, el profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, destacó que una de las principales fortalezas de Singapur radica en su modelo de formación de líderes para el sector público, un ámbito del que Vietnam podría obtener valiosas lecciones.

Según el académico, la enseñanza más importante de Singapur reside en su capacidad para convertir las dificultades, vulnerabilidades y desafíos en motores de desarrollo. Adaptar con éxito esta experiencia en gobernanza y pensamiento estratégico, afirmó, será clave para que Vietnam acelere su crecimiento y logre avances significativos en los próximos años.

Por su parte, el doctor Luu Anh Tuan, profesor asociado de la Facultad de Informática y Ciencia de Datos de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), señaló que la cooperación bilateral en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad aún cuenta con un amplio potencial por explotar y debería impulsarse mediante mecanismos flexibles y ajustados a las necesidades reales.

Indicó que esta cooperación podría comenzar con iniciativas concretas en la educación superior y la investigación científica. Investigadores y expertos de ambos países podrían colaborar a través de la supervisión conjunta de doctorandos, programas de intercambio estudiantil, proyectos de investigación especializados y la creación de laboratorios compartidos.

Añadió que estos mecanismos de cooperación flexible servirán de base para fortalecer la conexión entre las comunidades científicas de Vietnam y Singapur. La combinación de conocimientos, tecnología y experiencia contribuirá, a su vez, al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del país.

Los expertos señalaron además que, a medida que Vietnam avanza en la transformación digital, el crecimiento verde, la economía del conocimiento y el desarrollo científico-tecnológico, la demanda de personal altamente cualificado continuará creciendo. Singapur, por su parte, dispone de ventajas destacadas en áreas como la formación en administración pública, tecnología, finanzas, innovación y conectividad internacional.

Con unos vínculos bilaterales cada vez más profundos e integrales, especialmente tras la elevación de las relaciones al nivel de asociación estratégica integral, se prevé que la cooperación en el desarrollo de recursos humanos se convierta en uno de los pilares fundamentales de la próxima etapa de las relaciones entre Vietnam y Singapur.

En este contexto, la visita del secretario general del Partido y presidente To Lam contribuirá a impulsar aún más la cooperación educativa, la investigación conjunta y los programas de desarrollo de recursos humanos entre ambos países, sentando una base sólida para el fortalecimiento a largo plazo de sus relaciones bilaterales./.

VNA
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