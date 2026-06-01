Industria láctea vietnamita dispone de un amplio potencial de crecimiento

Hanoi (VNA)- La industria láctea de Vietnam avanza hacia un modelo de desarrollo moderno y sostenible, centrado en la expansión de la producción de leche fresca, la mejora de la calidad de los productos y el fortalecimiento de su competitividad.



Estos factores son considerados fundamentales para satisfacer la demanda nacional y consolidar gradualmente la presencia del sector en los mercados internacionales.



Actualmente, el consumo promedio de leche en Vietnam se sitúa en alrededor de 36 kilogramos por persona al año, una cifra considerablemente inferior a la registrada en los países desarrollados. Esta situación evidencia el importante margen de crecimiento que aún ofrece el mercado interno, impulsado por el aumento de los ingresos y una mayor conciencia sobre la nutrición entre la población.



La estructura de la industria también ha evolucionado favorablemente. La proporción de leche líquida elaborada a partir de leche en polvo reconstituida disminuyó del 92% en 2008 al 32,3% en 2023, mientras que el uso de leche fresca aumentó hasta alcanzar el 67,7%. Esta tendencia refleja una demanda creciente de productos lácteos frescos y de alta calidad.



No obstante, la producción nacional de leche fresca solo cubre aproximadamente el 40% de las necesidades de procesamiento de la industria, lo que obliga al país a destinar más de mil millones de dólares anuales a la importación de leche y productos lácteos.



Según la Estrategia de Desarrollo de la Industria Láctea hasta 2030, la producción de leche fresca alcanzará alrededor de 2.600 millones de litros al año, suficientes para cubrir entre el 60% y el 65% de la demanda de procesamiento interno.



Para 2045, se prevé que la producción llegue a unos 8.000 millones de litros anuales, cubriendo entre el 80% y el 85% de las necesidades nacionales. Asimismo, el consumo promedio de leche aspira a alcanzar aproximadamente los 100 litros por persona al año.



Los expertos consideran que estos objetivos son plenamente alcanzables mediante el fortalecimiento de las zonas de producción de materia prima, la expansión del hato lechero y la transición progresiva de la leche reconstituida hacia la leche fresca de calidad.



Según el Grupo TH, para cubrir alrededor del 70% de la demanda nacional en 2035, Vietnam necesitará unas 700.000 vacas lecheras bajo un modelo de producción con alta tecnología.



Además de incrementar la producción, las empresas deberán diversificar su oferta y desarrollar productos lácteos de alto valor agregado que respondan a necesidades nutricionales específicas y a las tendencias de consumo sostenible. El Programa de Leche Escolar, que beneficia a cerca de 13,8 millones de niños, también es considerado un importante motor para impulsar el consumo interno.



Expertos y representantes empresariales han propuesto la implementación de políticas de apoyo en materia fiscal, crediticia, genética y de uso de la tierra, con el fin de desarrollar zonas ganaderas especializadas, reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer la autosuficiencia en el suministro de materias primas.



El aumento de la participación de la leche fresca en la producción industrial, junto con el respaldo de políticas públicas adecuadas y el compromiso del sector empresarial, es considerado un elemento clave para que la industria láctea vietnamita aproveche plenamente el amplio potencial de crecimiento que ofrece el mercado interno./.

VNA