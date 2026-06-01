📝Enfoque: La desinformación en torno a la gasolina E10

Hanoi (VNA)- Vietnam aplicará el uso de la gasolina biológica E10 (E10RON95) en todo el país a partir del hoy como medida de garantizar la seguridad energética y protección ambiental, sin embargo, ciertos individuos y grupos actúan como verdaderos “saboteadores sociales” y difunden informaciones falsas para sembrar dudas, alimentar la confusión y cuestionar sistemáticamente esa política.



El 7 de noviembre de 2025, el Ministerio de Industria y Comercio promulgó la Circular No. 50/2025/TT-BCT, que establece la hoja de ruta para la mezcla de combustibles biológicos con combustibles tradicionales en Vietnam. Según esta normativa, a partir del 1 de junio de 2026 la gasolina biológica E10, compuesta por un 10% de etanol, se distribuirá en todo el territorio nacional en sustitución de la gasolina RON95 convencional.



Esta decisión responde a las orientaciones estratégicas del Partido y del Estado, reflejadas en documentos como la Resolución No. 55-NQ/TW del Buró Político sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo Energético hasta 2030 con visión hacia 2045, así como la Resolución No. 70-NQ/TW, de agosto de 2025, relativa a la seguridad energética nacional. Ambas disposiciones insisten en la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, disminuir las emisiones contaminantes y proteger el medio ambiente.



No bien se anunció la medida, comenzaron a proliferar en las redes sociales numerosas voces contrarias al E10. En plataformas como Facebook, TikTok o YouTube aparecieron afirmaciones según las cuales este combustible dañaría los motores, reduciría el rendimiento de los vehículos, incrementaría el consumo, representaría un riesgo para la seguridad vial o incluso resultaría incompatible con las condiciones climáticas de Vietnam. Algunos individuos llegaron a manipular videos y difundir contenidos engañosos con el objetivo de generar inquietud entre la población.



Estas acusaciones carecen de fundamento y contradicen reiteradas evaluaciones de expertos: El etanol posee un poder calorífico ligeramente inferior al de la gasolina convencional, por lo que algunos ensayos registran un incremento marginal del consumo, estimado entre un 2 y un 3%.



Sin embargo, otras pruebas no muestran diferencias significativas, debido a que el etanol favorece una combustión más completa y eficiente, compensando parcialmente esa menor densidad energética. Incluso existen estudios que reflejan autonomías equivalentes o superiores a las obtenidas con combustibles convencionales.



En la práctica, la mayoría de los usuarios apenas percibe diferencias entre la utilización de gasolina E10 y gasolina convencional. Algunas observaciones relacionadas con una aparente pérdida de potencia suelen estar asociadas, en realidad, a sistemas de alimentación deteriorados por la acumulación de residuos o corrosión previa.



A pesar de que las gasolinas E5 y E10 han sido objeto de pruebas prolongadas en Vietnam, no existe evidencia científica que demuestre que los biocombustibles dañen componentes como bujías, sensores del motor, sistemas de inyección electrónica, sistemas eléctricos o mecanismos de arranque.



A nivel internacional, más de 60 países utilizan combustibles biológicos y las autoridades competentes no han reportado problemas generalizados como los que algunos intentan difundir en Vietnam.



Do Van Tuan, presidente de la Asociación Vietnamita de Biocombustibles y reconocido especialista en la materia, ha rechazado categóricamente diversas informaciones falsas sobre el E10.



Según él, es imposible que este combustible absorbería humedad del aire cuando permanece almacenado en el depósito del vehículo. Explicó que la gasolina se evapora naturalmente y la presión interna del tanque cerrado es superior a la presión exterior, por lo que no existe un proceso de absorción de humedad capaz de provocar la separación de fases o la acumulación de agua en el fondo del depósito.



También ha desmentido la idea de que el E10 obstruya conductos o inyectores. Cuando aparecen problemas de este tipo, suelen deberse a residuos acumulados durante largos períodos de uso con gasolina convencional. En esos casos, el E10 actúa como agente limpiador y puede desprender impurezas existentes, provocando bloqueos temporales durante el primer uso. Una vez realizada la limpieza correspondiente, el problema desaparece.



Asimismo, el especialista recomienda a los consumidores no añadir aditivos al E10 siguiendo consejos difundidos por supuestos “expertos” en internet. Tales productos son innecesarios y, en determinadas circunstancias, incluso podrían causar daños al motor.



Los detractores del E10 sostienen igualmente que la medida constituye una imposición administrativa y que las autoridades no han ofrecido una transición suficientemente transparente ni prolongada. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario.



La Decisión No. 53/2012/QD-TTg, emitida por el Primer Ministro en noviembre de 2012, ya establecía una hoja de ruta clara para la incorporación gradual de combustibles biológicos. Tras un período de pruebas, la gasolina E5 pasó a comercializarse en todo el país desde enero de 2018. La introducción del E10, prevista inicialmente para años anteriores, se ha pospuesto precisamente para garantizar una preparación adecuada de la infraestructura, del mercado y de los consumidores.



Por ello, la adopción oficial del E10 a partir del 1 de junio de 2026 representa simplemente el siguiente paso de un proceso largamente planificado y respaldado por bases jurídicas sólidas. Esta política se enmarca en la estrategia nacional de transición energética, desarrollo de una economía verde y reducción de emisiones de carbono.



El viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, ha subrayado que la implementación de la gasolina biológica no busca restringir la libertad de elección de los ciudadanos ni imponer una decisión arbitraria, sino responder a objetivos de desarrollo sostenible, seguridad energética, protección ambiental y cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Vietnam en materia de reducción de gases de efecto invernadero.



Durante años, Vietnam mantuvo simultáneamente la comercialización de gasolina mineral y biocombustibles para permitir que la población se familiarizara gradualmente con las nuevas opciones, mientras el mercado y las empresas desarrollaban la infraestructura necesaria. La transición ha sido diseñada de forma progresiva y acompañada de evaluaciones exhaustivas de impacto.



No existe, por tanto, nada de repentino ni improvisado en esta decisión, pese a los intentos de ciertos sectores por presentarla como una medida precipitada.



En el futuro, el Ministerio de Industria y Comercio continuará coordinándose con otros organismos y empresas para garantizar un suministro estable, la calidad del combustible y la protección de los derechos de los consumidores. Asimismo, seguirá proporcionando información transparente que permita a la ciudadanía utilizar el E10 con confianza.



Desde este lunes, los consumidores vietnamitas disponen de dos tipos de gasolina biológica en el mercado: E5 (E5RON92) y E10 (E10RON95). La gasolina E5, destinada principalmente a motores de generaciones anteriores, permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2030./.

VNA