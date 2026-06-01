📝Enfoque: La realidad de Vietnam contradice opiniones erróneas sobre su libertad de prensa

Hanoi (VNA)- La realidad demuestra que Vietnam perfecciona constantemente su marco legal con el objetivo de crear condiciones favorables para el desarrollo de la prensa y ampliar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información, lo que contradice evaluaciones poco objetivas por parte de algunas organizaciones extranjeras.



Actividades dentro del marco legal y la responsabilidad social



La Ley de Prensa vigente estipula que las agencias de prensa y los periodistas operan dentro del marco de la ley, y que el Estado los protege y les facilita las condiciones para sus actividades profesionales. Nadie puede impedir que un reportero recopile y difunda información conforme a lo establecido por la ley.



La Ley de Prensa N.º 2025/QH15, en vigor a partir del 1 de julio de 2026, se orienta a crear condiciones favorables para que el sector opere y se desarrolle de manera integral. En concreto, reafirma el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión de los ciudadanos; la responsabilidad de las agencias noticiosas y del Estado para garantizar estas potestades; y, al mismo tiempo, define claramente los actos estrictamente prohibidos y las políticas de desarrollo del renglón.



El Artículo 27 de dicha Ley estipula que los periodistas pueden ejercer el periodismo dentro del territorio de la República Socialista de Vietnam y en el extranjero de conformidad con las normas; están protegidos por la legislación en sus actividades profesionales; pueden recopilar y utilizar información para su labor; pueden acudir a agencias y organizaciones para realizar tareas periodísticas y recibir documentos que no estén clasificados como secretos. También pueden trabajar en audiencias judiciales públicas, realizar entrevistas y obtener información según lo dispuesto por la ley.



Una prueba clara de ello fue la cobertura del XIV Congreso Nacional de Partido Comunista de Vietnam, celebrado del 19 al 23 de enero de 2026 en Hanoi. En el evento participaron 597 reporteros y técnicos de 113 agencias nacionales de prensa y comunicación, cifra superior a la registrada en la magna cita partidista anterior.



Asimismo, se facilitó la participación de 79 reporteros y asistentes de prensa de 43 agencias de noticias y medios de comunicación extranjeros, así como de periodistas de la diáspora vietnamita y representantes de órganos de prensa vinculados a partidos políticos de otros países.



La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang y los periodistas extranjeros que cubren el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. (Foto: VNA)



Acompañar el desarrollo del país



El proceso de transformación digital se está impulsando con fuerza en el sector de la prensa, ampliando el acceso a la información para el público. Las agencias noticiosas intensifican la explotación de plataformas digitales, el desarrollo de redacciones convergentes, el periodismo multimedia y la interacción con el público en el entorno virtual.



Muchos de los principales medios de comunicación han dado un giro importante hacia el periodismo basado en datos, el periodismo multiplataforma y el desarrollo de contenido digital moderno, lo que contribuye a mejorar la eficiencia en la difusión de la información y satisfacer las necesidades de acceso a la información cada vez más diversas del público.



En la ceremonia conmemorativa del centenario del Día de la Prensa Revolucionaria de Vietnam (21 de junio de 1925-2025), el secretario general del Partido, To Lam, afirmó que la prensa revolucionaria constituye una parte inseparable de la causa revolucionaria del Partido y de la nación. Asimismo, señaló que debe desempeñar un papel de vanguardia en la lucha contra las manifestaciones negativas, promover la novedad e inspirar la creatividad, la innovación y la aspiración de contribuir al desarrollo nacional entre los cuadros, militantes y toda la sociedad.



Estas orientaciones reflejan la importancia que las autoridades vietnamitas atribuyen a la prensa y al cuerpo de periodistas, así como su papel en el proceso de desarrollo del país.



La libertad de prensa, por otra parte, no es un concepto uniforme en todos los países. Cada nación establece su propio equilibrio entre la libertad de expresión y otros objetivos considerados de interés público, como la seguridad nacional, el orden social, la moral pública y el bienestar de la comunidad.



La realidad demuestra que la prensa en Vietnam opera dentro de un marco jurídico definido, orientado tanto a garantizar el acceso de los ciudadanos a la información como a responder a las necesidades de estabilidad y desarrollo del país. Desde esta perspectiva, las evaluaciones sobre la libertad de prensa basadas principalmente en criterios asociados al modelo de prensa privada pueden no reflejar plenamente las particularidades del sistema mediático vietnamita.



Vietnam mantiene, además, el diálogo y la cooperación con organizaciones internacionales en el ámbito de la comunicación con el objetivo de fortalecer el entendimiento mutuo y promover el intercambio de información desde múltiples perspectivas. En este contexto, las valoraciones sobre la libertad de prensa deben considerar las condiciones específicas de desarrollo socioeconómico, cultural e institucional de cada nación, a fin de ofrecer una apreciación más completa y objetiva de la realidad de cada país.



En el flujo de la integración y la transformación digital global, la prensa de Vietnam está consolidando su papel como puente de información entre el Partido, el Estado y el pueblo, reflejando de manera viva todos los aspectos de la vida social. Los logros alcanzados son una prueba de los esfuerzos del país por garantizar el derecho a la libertad de prensa en consonancia con las condiciones y requisitos de desarrollo nacional./.