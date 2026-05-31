

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Junta Directiva de la Sangha Budista de Vietnam (SBV) en Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy solemnemente el Día del Vesak 2570 (aniversario del nacimiento de Buda) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la pagoda Viet Nam Quoc Tu.



La ceremonia contó con la presencia y bendición del muy venerable Thich Tri Quang, patriarca supremo de la SBV; el venerable Thich Thien Nhon, vicepatriarca supremo y presidente del Consejo Ejecutivo de la SBV; y el venerable Thich Vien Minh, vicepatriarca supremo de la organización religiosa.



Al evento asistieron representantes del Comité del Partido Comunista, el Consejo Popular, el Comité Popular y el Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, delegados de organismos centrales, altos dignatarios budistas y una gran cantidad de monjes, monjas y fieles de la urbe.



Celebran en Ciudad Ho Chi Minh Día del Vesak 2026 de la ONU. (Foto: VNA)

Durante la festividad, el venerable Thich Vien Minh dio lectura al Mensaje de Vesak 2570 del patriarca supremo Thich Tri Quang, en el cual se destacó que en 2026 Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo tras la reorganización de sus límites administrativos, la consolidación de su personal y la aprobación de reformas legislativas con una firme determinación de progreso.



El mensaje enfatizó que cuando las políticas toman al pueblo como base y buscan su bienestar, se genera consenso y unidad nacional para alcanzar el éxito de las metas trazadas. El líder religioso instó a los monjes, monjas y budistas a continuar sirviendo a la comunidad con atención y paz, promoviendo las tradiciones nacionales y aplicando las enseñanzas de Buda sobre la compasión para construir una vida mejor.



Por su parte, el venerable Thich Thien Nhon pronunció el discurso de bienvenida, en el cual ratificó que a lo largo de dos milenios de acompañamiento a la nación, el budismo vietnamita siempre se ha integrado en la historia Patria bajo el ideal de proteger al país, pacificar al pueblo y servir a la sociedad.



Reafirmó el compromiso de la SBV en la era actual de convocar a los creyentes de todo el país a fortalecer el patriotismo, vivir bajo el lema de una "buena vida religiosa y secular", participar activamente en la gran unidad nacional y acompañar al Estado en el desarrollo económico, social, cultural, la protección ambiental, la transformación digital, el bienestar social y la salvaguarda de la soberanía nacional.



En representación de las autoridades locales, el vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Van Bay, transmitió sus felicitaciones a los dignatarios y fieles por una temporada de Vesak pacífica en el seno de la gran unidad nacional.



El funcionario reconoció y valoró las contribuciones de la comunidad budista al avance socioeconómico de la urbe y reiteró que el Partido y el Estado garantizan siempre las condiciones favorables para las actividades religiosas conforme a la ley, expresando su confianza en que el budismo local continuará participando activamente en la construcción de la Patria en esta nueva era de desarrollo nacional.



Con anterioridad, con motivo del Vesak 2570, delegaciones de dirigentes del Partido, el Estado, el Frente de la Patria de Vietnam y diversos ministerios y sectores realizaron visitas de felicitación a los altos dignatarios de la SBV a nivel nacional y de Ciudad Ho Chi Minh, en reconocimiento a sus aportes a la edificación y defensa del país./.