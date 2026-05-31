Provincia vietnamita promueve valor patrimonial de aldeas de oficios tradicionales

La provincia vietnamita de An Giang es famosa desde hace mucho tiempo por sus aldeas de oficios tradicionales, las cuales salvaguardan múltiples valores culturales singulares de la región suroccidental. En la vida moderna, la preservación y promoción del valor de estas aldeas se considera una tarea de suma importancia para conservar el precioso patrimonio cultural, generando al mismo tiempo un motor para el desarrollo turístico y económico de la localidad hacia la sostenibilidad.