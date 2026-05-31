Provincia vietnamita promueve valor patrimonial de aldeas de oficios tradicionales

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El oficio de la tejeduría de brocado de Van Giao no solo genera el sustento de los lugareños, sino que también contribuye a preservar un valor tradicional distintivo de la etnia Khmer. (Foto: VNA)
El oficio de la tejeduría de brocado de Van Giao no solo genera el sustento de los lugareños, sino que también contribuye a preservar un valor tradicional distintivo de la etnia Khmer. (Foto: VNA)
La aldea de oficio de la tejeduría de brocado de Van Giao es célebre por su técnica de tejido manual de alta precisión, con la que se elaboran productos como sarongs, bufandas y bolsos con patrones geométricos muy característicos. (Foto: VNA)
La aldea de oficio de la tejeduría de brocado de Van Giao es célebre por su técnica de tejido manual de alta precisión, con la que se elaboran productos como sarongs, bufandas y bolsos con patrones geométricos muy característicos. (Foto: VNA)
La singularidad de la tejeduría de brocado del pueblo Cham radica en su técnica textil, su colorido y sus patrones ornamentales distintivos. (Foto: VNA)
La singularidad de la tejeduría de brocado del pueblo Cham radica en su técnica textil, su colorido y sus patrones ornamentales distintivos. (Foto: VNA)
Las mujeres Cham, con sus manos habilidosas, salvaguardan la cultura tradicional de su etnia a través de los productos de brocado tejidos a mano. (Foto: VNA)
Las mujeres Cham, con sus manos habilidosas, salvaguardan la cultura tradicional de su etnia a través de los productos de brocado tejidos a mano. (Foto: VNA)
El sello distintivo de la tejeduría de brocado de la comunidad Cham reside en su técnica de confección, la paleta de colores y la forma de plasmar los motivos iconográficos en cada pieza. (Foto: VNA)
El sello distintivo de la tejeduría de brocado de la comunidad Cham reside en su técnica de confección, la paleta de colores y la forma de plasmar los motivos iconográficos en cada pieza. (Foto: VNA)
Las mujeres de la etnia Cham plasman su destreza artesanal para perpetuar la cultura tradicional de su pueblo en cada uno de los brocados hechos a mano. (Foto: VNA)
Las mujeres de la etnia Cham plasman su destreza artesanal para perpetuar la cultura tradicional de su pueblo en cada uno de los brocados hechos a mano. (Foto: VNA)
El modelo de desarrollo del turismo comunitario contribuye a preservar los valores culturales tradicionales y a impulsar la economía local. (Foto: VNA)
El modelo de desarrollo del turismo comunitario contribuye a preservar los valores culturales tradicionales y a impulsar la economía local. (Foto: VNA)
El oficio del tallado en madera en Cho Thu requiere de una gran variedad de formones, una herramienta fundamental en la carpintería. (Foto: VNA)
El oficio del tallado en madera en Cho Thu requiere de una gran variedad de formones, una herramienta fundamental en la carpintería. (Foto: VNA)
Con sus hábiles manos, los artesanos infunden vida a cada fibra de madera mediante grabados laboriosos y minuciosos. (Foto: VNA)
Con sus hábiles manos, los artesanos infunden vida a cada fibra de madera mediante grabados laboriosos y minuciosos. (Foto: VNA)
Los carpinteros de Cho Thu son famosos en toda la región suroccidental de Vietnam por sus tallados en madera, caracterizados por su belleza y finura en cada detalle. (Foto: VNA)
Los carpinteros de Cho Thu son famosos en toda la región suroccidental de Vietnam por sus tallados en madera, caracterizados por su belleza y finura en cada detalle. (Foto: VNA)
Los productos de la aldea artesanal tradicional de carpintería de Cho Thu gozan de gran prestigio por la variedad de sus diseños y modelos. (Foto: VNA)
Los productos de la aldea artesanal tradicional de carpintería de Cho Thu gozan de gran prestigio por la variedad de sus diseños y modelos. (Foto: VNA)
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Provincia vietnamita promueve valor patrimonial de aldeas de oficios tradicionales

La provincia vietnamita de An Giang es famosa desde hace mucho tiempo por sus aldeas de oficios tradicionales, las cuales salvaguardan múltiples valores culturales singulares de la región suroccidental. En la vida moderna, la preservación y promoción del valor de estas aldeas se considera una tarea de suma importancia para conservar el precioso patrimonio cultural, generando al mismo tiempo un motor para el desarrollo turístico y económico de la localidad hacia la sostenibilidad.

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