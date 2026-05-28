Vietnam y Tailandia otorgan importancia a la preservación del patrimonio cultural

Bangkok (VNA)- En el marco de la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, su esposa Ngo Phuong Ly sostuvo un encuentro con la cónyuge del primer ministro tailandés, Thananon Charnvirakul.

Vestida con el traje tradicional femenino tailandés, Ngo Phuong Ly, junto con Thananon Charnvirakul, visitó el Templo del Buda de Esmeralda y el Museo Textil de la Reina Sirikit, ubicados dentro del recinto del Palacio Real de Tailandia.

Durante el encuentro, ambas expresaron su alegría por conocerse por primera vez en Tailandia, un país hermoso y rico en cultura, con un pueblo amistoso y hospitalario.

Al visitar el Templo del Buda de Esmeralda, una obra profundamente marcada por la historia, la cultura y la espiritualidad tailandesas, Ngo Phuong Ly manifestó su admiración por la refinada arquitectura, la solemnidad y el singular valor cultural del lugar.

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la cónyuge del primer ministro tailandés, Thananon Charnvirakul, visitan el Museo Textil. Foto: VNA

Compartió que Vietnam y Tailandia tienen muchas similitudes culturales y religiosas, en las que el budismo desempeña un papel importante en la vida espiritual, fomentando valores humanistas, la armonía y la solidaridad comunitaria.

Subrayó que la preservación y promoción de los patrimonios culturales y religiosos tienen un significado especialmente importante en el contexto actual, no solo para conservar las tradiciones nacionales, sino también para educar a las jóvenes generaciones sobre la historia, la cultura y la identidad nacional.

Posteriormente, ambas visitaron el Museo Textil de la Reina Sirikit. El museo fue fundado bajo el patrocinio de la Reina con el objetivo de preservar los trajes tradicionales, las técnicas artesanales de tejido y el antiguo arte del bordado y la confección de Tailandia.

Asimismo, el lugar rinde homenaje al papel de la Reina Sirikit en el desarrollo de la industria de la seda tailandesa y en la promoción de la cultura nacional en el mundo. El museo abrió sus puertas al público en 2003 y rápidamente se convirtió en un atractivo destino turístico para visitantes internacionales.

En el museo, ambas damas escucharon presentaciones y admiraron delicados productos de seda expuestos, trajes tradicionales, vestimentas de la realeza tailandesa y numerosos objetos valiosos relacionados con el oficio del tejido./.