Cultura-Deporte

Inauguran en la ciudad de Hue el Festival de Gastronomía Vegetariana 2026

Un festival de gastronomía vegetariana se inauguró hoy en la ciudad central de Hue, en el marco del programa conmemorativo del Vesak 2570 del calendario budista y del Festival de Hue.

El Festival de Gastronomía Vegetariana 2026. (Foto: vtcnews.vn)
El Festival de Gastronomía Vegetariana 2026. (Foto: vtcnews.vn)

Hue, Vietnam (VNA)- Un festival de gastronomía vegetariana se inauguró hoy en la ciudad central de Hue, en el marco del programa conmemorativo del Vesak 2570 del calendario budista y del Festival de Hue.

La vicepresidenta del Comité Popular de la ciudad de Hue, Tran Huu Thuy Giang, informó que el festival celebra su tercera edición con una escala cada vez mayor, reuniendo a numerosos hoteles, restaurantes y pagodas, contribuyendo así a fortalecer la conexión comunitaria mediante el espíritu de solidaridad y compasión, además de enriquecer las actividades culturales y turísticas de Hue.

Según Thuy Giang, la ciudad siempre valora las actividades culturales vinculadas a los valores comunitarios, contribuyendo a construir la imagen de Hue como una ciudad patrimonial, de festivales, verde, acogedora y humanista.

Asimismo, destacó el papel del Comité de Caridad Social de la Sangha Budista de Vietnam en Hue en la difusión del espíritu solidario, el apoyo a las personas en situación difícil y la promoción de la tradición de ayuda mutua.

Celebrado durante los días 28 y 29 de mayo, el Festival de Gastronomía Vegetariana 2026 tiene como objetivo honrar los valores de la cocina vegetariana tradicional de Hue, al tiempo que promueve un estilo de vida verde y saludable, junto con el espíritu de compasión y benevolencia en la comunidad.

El evento reúne 56 puestos con alrededor de 100 platos vegetarianos provenientes de hoteles, restaurantes y pagodas tanto de la ciudad como de otras localidades, con capacidad para atender a más de 5.000 visitantes.

Gracias a la meticulosa preparación de los platos y la armonía entre sabor, color y valor nutricional, el festival ofrece a residentes y turistas experiencias únicas de la gastronomía vegetariana de Hue.

Además de ser una destacada actividad cultural y turística dentro del Festival de Hue 2026, el evento contribuye a promover la imagen de “Hue, capital de la gastronomía”, así como a presentar los valores culturales tradicionales asociados con una filosofía de vida orientada al bien y en armonía con la naturaleza y la comunidad.

El Comité Organizador informó que todos los fondos patrocinados y las contribuciones recibidas durante el programa serán destinados a actividades benéficas y de bienestar social, apoyo a medios de vida para personas en situación vulnerable, estudiantes de escasos recursos con buen rendimiento académico y otros grupos desfavorecidos de la localidad./.

VNA
#Festival de Gastronomía Vegetariana 2026 #Hue capital de la gastronomía #Vesak 2570 #Tran Huu Thuy Giang #comida vegetariana Vietnam #turismo cultural Hue. Hue
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Fideos celofán negros revueltos con verduras

Fideos celofán negros revueltos con verduras

En la gastronomía vegetariana, el plato de fideos celofán negros mezclados con verduras parece simple pero tiene un sabor único y un alto valor nutricional. Con una combinación armoniosa de fideos, vegetales frescos y una rica salsa, esta comida no solo es ideal para los veganos, sino que también una excelente opción para quienes están a dieta o desean cambiar su gusto.

Impresionante fiesta vegetariana en el marco del Festival de Hue

Impresionante fiesta vegetariana en el marco del Festival de Hue

En el marco de la Semana del Festival Internacional de las Artes de Hue 2024, se organizó el Festival de comida vegetariana. El festejo de este año cuenta con 36 stands de 45 entidades, procedentes de hoteles y restaurantes de renombre, así como de las pagodas en todo el país.

Ver más

Las gradas y el terreno de juego del Estadio Azteca (México). (Fuente: VNA)

VNA ofrece información completa y diversa sobre la Copa Mundial de 2026

Con el fin de reafirmar aún más su papel como agencia nacional de noticias, la Agencia Vietnamita de Noticias de Vietnam (VNA) ha desarrollado un plan de información integral y diverso que cubre la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en varios formatos (texto, fotos, vídeos, gráficos, podcasts) e idiomas para proporcionarlos a la prensa y al público tanto a nivel nacional como internacional.