Inauguran en la ciudad de Hue el Festival de Gastronomía Vegetariana 2026

Hue, Vietnam (VNA)- Un festival de gastronomía vegetariana se inauguró hoy en la ciudad central de Hue, en el marco del programa conmemorativo del Vesak 2570 del calendario budista y del Festival de Hue.



La vicepresidenta del Comité Popular de la ciudad de Hue, Tran Huu Thuy Giang, informó que el festival celebra su tercera edición con una escala cada vez mayor, reuniendo a numerosos hoteles, restaurantes y pagodas, contribuyendo así a fortalecer la conexión comunitaria mediante el espíritu de solidaridad y compasión, además de enriquecer las actividades culturales y turísticas de Hue.



Según Thuy Giang, la ciudad siempre valora las actividades culturales vinculadas a los valores comunitarios, contribuyendo a construir la imagen de Hue como una ciudad patrimonial, de festivales, verde, acogedora y humanista.



Asimismo, destacó el papel del Comité de Caridad Social de la Sangha Budista de Vietnam en Hue en la difusión del espíritu solidario, el apoyo a las personas en situación difícil y la promoción de la tradición de ayuda mutua.



Celebrado durante los días 28 y 29 de mayo, el Festival de Gastronomía Vegetariana 2026 tiene como objetivo honrar los valores de la cocina vegetariana tradicional de Hue, al tiempo que promueve un estilo de vida verde y saludable, junto con el espíritu de compasión y benevolencia en la comunidad.



El evento reúne 56 puestos con alrededor de 100 platos vegetarianos provenientes de hoteles, restaurantes y pagodas tanto de la ciudad como de otras localidades, con capacidad para atender a más de 5.000 visitantes.



Gracias a la meticulosa preparación de los platos y la armonía entre sabor, color y valor nutricional, el festival ofrece a residentes y turistas experiencias únicas de la gastronomía vegetariana de Hue.



Además de ser una destacada actividad cultural y turística dentro del Festival de Hue 2026, el evento contribuye a promover la imagen de “Hue, capital de la gastronomía”, así como a presentar los valores culturales tradicionales asociados con una filosofía de vida orientada al bien y en armonía con la naturaleza y la comunidad.



El Comité Organizador informó que todos los fondos patrocinados y las contribuciones recibidas durante el programa serán destinados a actividades benéficas y de bienestar social, apoyo a medios de vida para personas en situación vulnerable, estudiantes de escasos recursos con buen rendimiento académico y otros grupos desfavorecidos de la localidad./.





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