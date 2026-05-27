VNA ofrece información completa y diversa sobre la Copa Mundial de 2026

Hanoi (VNA) Con el fin de reafirmar aún más su papel como agencia nacional de noticias, la Agencia Vietnamita de Noticias de Vietnam (VNA) ha desarrollado un plan de información integral y diverso que cubre la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en varios formatos (texto, fotos, vídeos, gráficos, podcasts) e idiomas para proporcionarlos a la prensa y al público tanto a nivel nacional como internacional.



* Proporcionar la información más diversa y atractiva



La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, es el mayor evento deportivo del planeta, que atrae a miles de millones de espectadores en todo el mundo.



La VNA ha abierto una sección dedicada a la Copa Mundial en su portal electrónico http://vnanet.vn (del 25 de mayo al 31 de julio de 2026) para que los clientes y las unidades puedan seguir, acceder y utilizar fácilmente una variedad de contenido, sobre todo la presentación de los equipos participantes en el torneo y sus preparativos y reportajes sobre los partidos, entre otros.



Al compartir detalles sobre los preparativos de contenidos informativos para la Copa Mundial de 2026, la periodista Lai Thi Thanh Mai, jefa del Departamento de Información Internacional de la VNA, declaró que para obtener informaciones integrales sobre ese gran acontecimiento deportivo, la unidad ha establecido un equipo editorial especializado (principalmente periodistas experimentados con conocimientos en deportes) y ha organizado turnos adecuados en aras de garantizar información oportuna, precisa, diversa, dinámica y atractiva al respecto.



Asimismo, ha planificado una serie de artículos de noticias sobre los preparativos de los países anfitriones y los participantes en la Copa Mundial de 2026; información antes y después de los partidos y el impacto del campeonato en la economía, la sociedad y el turismo, detalló.



Además de la diversa información procedente de las oficinas de la VNA en los países anfitriones del evento (Estados Unidos, México y Canadá), otras 13 corresponsalías en las naciones con equipos de fútbol que participan en la Copa Mundial de 2026, entre ellos, Corea del Sur, Japón, Argentina, Francia, Australia y Bélgica también han reflejado rápidamente el ambiente local de apoyo al torneo.



Thanh Mai reiteró que su entidad coordinará con reporteros del Periódico de Deportes y Cultura de la VNA que trabajan directamente en Estados Unidos, México y Canadá durante los días de las competencias deportivas y dichas corresponsalías para editar y publicar información sobre la Copa Mundial de 2026; a fin de ofrecer a los lectores el contenido más diverso e interesante.



* Habrá productos "especiales"



El subeditor en jefe del Periódico de Deportes y Cultura, Tran Viet Dung, comentó que de cara a ese acontecimiento deportivo, el primer con 48 equipos participantes, la unidad ha lanzado oficialmente una campaña mediática a gran escala llamada “Puntos de interés de la Copa Mundial 2026, con un ecosistema de contenido multimedia y multiplataforma y actualizaciones las 24 horas del día en toda la semana.



Según lo previsto, el periódico publicará una edición especial "Noticias de la Copa Mundial de la FIFA 2026", de forma continua desde el 9 de junio hasta el 21 de julio de 2026, compartió.



Además de actualizar los resultados y los desarrollos en el terreno de juego, la publicación también ofrece análisis en profundidad, perspectivas exclusivas de expertos e historias sobre la cultura, la vida y la gente de Estados Unidos, Canadá y México, donde la Copa Mundial será el centro de atención global, apuntó.



Junto con la versión impresa, la sesión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la página webs: Thethaovanhoa.vn funcionará como un centro de información mundialista en línea disponible las 24 horas, con actualizaciones constantes de calendarios de partidos, clasificaciones, presentaciones de equipos y análisis de expertos y predicciones.



La Copa Mundial de 2026 se transmitirá a través de todo el ecosistema digital del periódico, incluyendo YouTube, Facebook, TikTok y otras plataformas de redes sociales./.

VNA