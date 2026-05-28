Vietnam acelera la transformación verde de su industria turística

Hanoi (VNA) – La industria turística de Vietnam está acelerando su transición hacia un desarrollo más verde y sostenible, ya que las localidades, los destinos y las empresas consideran cada vez más la transformación verde no solo como una tendencia, sino como un requisito vital para mejorar la competitividad y garantizar el crecimiento a largo plazo.



La transición verde no solo ayuda a preservar los recursos turísticos y proteger el medio ambiente, sino que también responde a la creciente demanda del mercado. Una encuesta realizada en 2026 por la plataforma digital de viajes Agoda muestra que el 77% de los viajeros asiáticos considera la sostenibilidad al planificar sus viajes.



Vietnam se encuentra entre los mercados líderes en turismo responsable: el 81% de los encuestados afirma que la sostenibilidad es un criterio importante al elegir destinos, mientras que el 43% presta atención a los alojamientos que cuentan con certificados de sostenibilidad. Estas cifras demuestran que los factores verdes se están convirtiendo en impulsores cruciales del atractivo de un destino.



Como resultado, cada vez más empresas turísticas integran la sostenibilidad en sus productos y servicios mediante ecoturismo, modelos de turismo con cero emisiones netas, agricultura orgánica y experiencias culturales indígenas.



En la Feria Internacional de Turismo de Vietnam (VITM) Hanoi 2026, se presentó una amplia gama de productos de turismo verde. Vietravel desveló su línea de productos de “Nueva Generación”, que integra los estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y el Índice de Experiencia de Vida (LEI) en el desarrollo y la operación de sus productos, con tours como “Ben Tre – Pasaporte cero emisiones netas”, “Vive verde con el Mekong” y rutas turísticas locales basadas en la comunidad.



Por su parte, Vietluxtour lanzó su ecosistema “Turismo verde y prácticas de compromiso ESG”, que promueve experiencias de viaje socialmente responsables a través de tours como “Con Dao – Protección de las tortugas marinas”, “Ha Giang – Turismo responsable”, “El viejo y el nuevo metro de Saigón” y “Recorriendo en bicicleta el patrimonio de Ninh Binh”.



El director general de Vietluxtour, Tran The Dung, afirmó que el turismo verde ya no es una tendencia pasajera, sino un nuevo estándar para la industria turística, y se espera que las empresas pioneras en la transformación verde obtengan ventajas competitivas a largo plazo.



Además de las empresas, varios destinos están priorizando la conservación sobre la explotación masiva, invirtiendo en sistemas de tratamiento de residuos y ofreciendo experiencias turísticas respetuosas con el medio ambiente para minimizar el impacto en la naturaleza y mejorar la calidad del destino.

El hotel Flamingo Cat Ba, uno de los nueve establecimientos que cumplieron con los criterios de turismo verde a nivel municipal en la primera fase. Foto: VNA





La estrategia de desarrollo turístico de Vietnam hasta 2030 identifica el desarrollo turístico sostenible e inclusivo basado en el crecimiento verde como una orientación clave, mientras que la estrategia nacional de crecimiento verde para el período 2021-2030, con una visión a 2050, describe tareas específicas para el sector, incluyendo el desarrollo de modelos de turismo verde y la introducción de etiquetas verdes para los proveedores de servicios turísticos.



A pesar de los avances notables, persisten los desafíos, ya que muchas empresas aún enfrentan dificultades para implementar la transformación verde debido a la falta de experiencia y recursos.



Para apoyar este proceso, la Asociación de Turismo de Vietnam (VITA) ha presentado los Criterios de Turismo Verde VITA, un marco diseñado para que destinos, alojamientos, agencias de viajes y proveedores de servicios estandaricen sus operaciones de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas.



Según el presidente de VITA, Vu The Binh, estos criterios están estrechamente alineados con certificados ecológicos reconocidos internacionalmente, como GSTC, Travelife y Green Key, lo que ayuda a las empresas vietnamitas a integrarse en las cadenas de suministro turísticas internacionales y a acceder a viajeros con conciencia ambiental.



A mayo de 2026, más de 70 establecimientos turísticos en todo el país habían recibido la certificación VITA Verde, convirtiéndose en los primeros operadores de turismo verde oficialmente reconocidos del país.



Expertos del sector señalaron que la transformación ecológica no requiere necesariamente grandes inversiones desde el principio.



Tong Anh De, director general del Hotel Ninh Binh Legend, que recientemente recibió la certificación VITA Verde, compartió que su hotel comenzó con pequeñas medidas, como la reducción de plásticos de un solo uso, la limitación de la impresión en papel, el uso de equipos de bajo consumo energético, el aumento del uso de productos locales y el fomento de prácticas respetuosas con el medio ambiente entre los visitantes.



Hizo hincapié en que las acciones constantes a pequeña escala pueden generar impactos significativos a largo plazo, y añadió que la inversión en la transformación verde también debe considerarse una inversión en competitividad y desarrollo sostenible./.