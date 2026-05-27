Sa Pa consolida su auge turístico como motor económico de provincia vietnamita de Lao Cai

Lao Cai, Vietnam (VNA) - El turismo de la provincia vietnamita de Lao Cai continúa ganando reconocimiento en los circuitos nacionales e internacionales gracias al atractivo singular de destinos como Sa Pa, cuya expansión impulsa la estrategia provincial de convertir al sector en uno de los pilares de la economía para 2030.



Con más de 120 años de historia turística, Sa Pa se ha consolidado como el principal polo de crecimiento de Lao Cai. En la última década, la ciudad montañosa experimentó una transformación notable: el número de visitantes pasó de cerca de un millón en 2016 a más de 4,3 millones en 2025, mientras que los ingresos por turismo alcanzaron los 19 billones de dongs (721,2 millones de dólares), 11 veces más que hace diez años.



El desarrollo de Sa Pa responde a una estrategia basada en la valorización del patrimonio natural y cultural, acompañada de fuertes inversiones en infraestructura turística. La combinación entre paisajes majestuosos, arquitectura moderna y preservación de las identidades étnicas locales ha reforzado el atractivo del destino.



Entre los proyectos emblemáticos figura Sun World Fansipan Legend, distinguido en varias ocasiones por los World Travel Awards en categorías vinculadas al turismo cultural y de naturaleza a escala mundial.



Nguyen Anh Vu, subdirector de la empresa de servicios turísticos del teleférico Fansipan Sa Pa, destacó que la coordinación entre inversionistas y autoridades locales permitió concretar obras icónicas como el teleférico Fansipan, considerado uno de los factores clave en el rápido crecimiento turístico de Sa Pa en Asia.



Con el objetivo de recibir unos 15 millones de turistas y aportar más del 20% del Producto Interno Bruto Regional de la provincia para 2030, Lao Cai acelera actualmente la ejecución de grandes proyectos turísticos. Entre ellos sobresale el complejo urbano ecológico EcoSapa, ubicado en la colina de té O Quy Ho y valorado en más de 2,4 billones de dongs, concebido para desarrollar un modelo sostenible integrado con el paisaje natural y el ecosistema local.



La expansión turística también alcanza otras áreas de la provincia. En la comuna de Y Ty, la reciente finalización de la carretera que conecta Ban Xeo, Den Sang y Y Ty mejoró significativamente el acceso a la zona, reduciendo el tiempo de viaje y favoreciendo el aumento de visitantes. Solo durante el feriado del 30 de abril y 1 de mayo, la localidad recibió cerca de cuatro mil turistas.



Las autoridades locales prevén continuar ampliando la infraestructura vial interna para fortalecer el desarrollo del turismo y la agricultura sostenible, dos sectores considerados estratégicos para elevar el nivel de vida de la población.



Actualmente, Lao Cai cuenta con alrededor de 106 proyectos de inversión turística previstos para el período 2026-2030. Entre las prioridades destacan la construcción del aeropuerto de Sa Pa, la ampliación de la autopista Noi Bai-Lao Cai y el fortalecimiento de las conexiones regionales entre Sa Pa, Y Ty, Mu Cang Chai y otras provincias del noroeste vietnamita.



La provincia también impulsa la modernización de la infraestructura turística complementaria, con proyectos de rutas de senderismo, circuitos para deportes todoterreno, zonas de parapente, estacionamientos, miradores y sistemas de señalización y servicios. Con estas inversiones, Lao Cai aspira a consolidarse como uno de los destinos turísticos más importantes de Vietnam y de la región./.

VNA