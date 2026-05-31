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La música y los instrumentos tradicionales de Vietnam cautivan al público francés

La Asociación Aurore (Aurora), en coordinación con el Centro Cultural de Vietnam en Francia y la Biblioteca Louis Pergaud, organizó un programa de exhibición y presentación de instrumentos musicales tradicionales vietnamitas en la ciudad gala de Arcueil, ubicada en el departamento de Val-de-Marne, el cual cautivó al público local y consolidó el creciente interés de la sociedad francesa por la cultura del país indochino.

Interpretación de la canción “Trong Com” (Tambor cilíndrico tradicional vietnamita) con letras adaptadas al francés para facilitar el acercamiento y la comprensión de los espectadores locales. (Foto: VNA)
Interpretación de la canción “Trong Com” (Tambor cilíndrico tradicional vietnamita) con letras adaptadas al francés para facilitar el acercamiento y la comprensión de los espectadores locales. (Foto: VNA)

París (VNA) - La Asociación Aurore (Aurora), en coordinación con el Centro Cultural de Vietnam en Francia y la Biblioteca Louis Pergaud, organizó un programa de exhibición y presentación de instrumentos musicales tradicionales vietnamitas en la ciudad gala de Arcueil, ubicada en el departamento de Val-de-Marne, el cual cautivó al público local y consolidó el creciente interés de la sociedad francesa por la cultura del país indochino.

El evento, efectuado este 30 de mayo, ofreció a los asistentes la oportunidad de descubrir la singularidad del Dan Bau (cítara monocorde), el Dan T-rung (xilófono de bambú), el Dan Da (xilófono de piedra), diversos tipos de tambores, gongs y flautas, complementado con interpretaciones en vivo a cargo de artistas que explicaron la historia, la estructura y las características sonoras de cada pieza del patrimonio musical vietnamita.

La presentación del Dan Bau se consolidó como uno de los segmentos más atractivos de la jornada, al sorprender a los espectadores por la capacidad de este instrumento de una sola cuerda para generar una amplia gama de sonidos ricos en matices y emociones.

El ciudadano francés Pierre-Michel expresó su admiración ante la diversidad sonora de los instrumentos expuestos y calificó la actividad como una experiencia cultural novedosa e interesante, resaltando además la pasión, la emotividad y el profundo apego demostrado por los músicos hacia su herencia cultural nacional, elementos que trascendieron las especificaciones técnicas de las herramientas musicales.

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Espectáculo con Dan T-rung (xilófono de bambú) en el evento. Foto: VNA


Por su parte, la directora de la Biblioteca Louis Pergaud, Anne Balavoine, subrayó la importancia de la música como uno de los vehículos más eficaces para acercar la identidad de un pueblo a la ciudadanía, contribuyendo así al entendimiento mutuo y a la cohesión entre las comunidades residentes en Francia.

Asimismo, la responsable cultural de dicha institución, Chloé Sefrin, puntualizó que Vietnam fue seleccionado como el tema central de la edición de este año tras el desarrollo de programas previos dedicados a Japón y Corea del Sur.

Además de la música, el comité organizador integró actividades sobre gastronomía, historietas y talleres creativos que dinamizaron la vida cultural local y propiciaron el intercambio comunitario, informó.

El subdirector del Centro Cultural de Vietnam en Francia, Tang Thanh Sơn, enfatizó que el objetivo de la iniciativa radica en promover las manifestaciones artísticas más destacadas de la nación mediante la música folclórica.

Detalló que los artistas seleccionaron un repertorio representativo de las diversas regiones de Vietnam, el cual incluyó las coplas populares de Quan họ (dúo de amor) del Delta del río Rojo en el Norte, piezas tradicionales del Centro del país y melodías con influencias de la Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen) y del Sur, reflejando una herencia histórica y humanitaria transmitida de generación en generación.

La presidenta de la Asociación Aurore, Tran Thu Dung, apuntó que el público francés, habituado a instrumentos occidentales como el piano o el violín, manifestó asombro y fascinación ante la complejidad artística lograda con materiales naturales de uso cotidiano en Vietnam como el bambú y las piedras.

A su vez, la artista Ho Thu Nga, representante de la comunidad vietnamita en Francia que participó en las ejecuciones musicales, señaló que el colectivo ensaya con regularidad para salvaguardar la cultura tradicional en el exterior, destacando que en esta ocasión interpretaron canciones tradicionales como “Trong Com” (Tambor cilíndrico tradicional vietnamita) con letras adaptadas al francés para facilitar el acercamiento y la comprensión de los espectadores locales./.

VNA
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Resolución 80

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