Una escuela en Tuyen Quang preserva música tradicional de etnia Mong

Tuyen Quang, Vietnam (VNA)- En la meseta rocosa del extremo norte de Vietnam, una clase de interpretación de Khen (flauta de bambú y madera de la etnia Mong) en la Escuela Primaria Internado Sung La, situada en la comuna de Sa Phin, en la provincia de Tuyen Quang, contribuye a mantener viva la identidad cultural local.​

Se trata del curso de formación del arte de tocar la flauta y bailar con su ritmo de 2026, organizado por el Centro de Cultura y Cine de la provincia de Tuyen Quang en coordinación con el Comité Popular de la comuna de Sa Phin.​

En el Geoparque Mundial de la Meseta Rocosa de Dong Van, el Khen no es solo un instrumento festivo, sino también una expresión del alma y un símbolo ligado a la vida, las costumbres y la memoria colectiva del pueblo Mong a lo largo de generaciones.​

En el aula, las pequeñas manos comienzan a familiarizarse con el instrumento. Algunos alumnos aún muestran dificultad al controlar la respiración o seguir el ritmo de los pasos, pero todos expresan su entusiasmo. Los artesanos orientan pacientemente cada movimiento y corrigen cada paso para que el sonido de Khen resuene poco a poco en el patio escolar.

Foto ilustrativa. (Fuente: baotuyenquang.com.vn)

Tai Dinh Tinh, director del Centro de Cultura y Cine de Tuyen Quang, señaló que el arte de Khen constituye uno de los valores culturales más representativos de la comunidad Mong en la meseta de Dong Van.​

Según explicó, estas clases no solo buscan preservar el patrimonio cultural inmaterial, sino también ayudar a las nuevas generaciones a comprender y sentirse orgullosas de su identidad étnica.​

El funcionario advirtió que numerosos valores culturales tradicionales corren el riesgo de desaparecer si no son transmitidos. Por lo tanto, si los estudiantes mantiene el interés y el deseo de aprender el Khen de su pueblo, este patrimonio seguirá vivo.​

Además de aprender técnicas de interpretación, los alumnos escuchan relatos de los artesanos sobre el significado cultural de Khen en la vida comunitaria, desde festivales y mercados tradicionales hasta antiguas costumbres del pueblo Mong.​

Según Ly Ngoc Long, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Sa Phin, las autoridades locales prestan especial atención a la preservación de la identidad cultural Mong vinculada al desarrollo del turismo comunitario. La incorporación del patrimonio cultural en las escuelas es considerada una forma de “sembrar” la cultura entre las nuevas generaciones.​

Vang Mi Sua, estudiante de la Escuela Primaria Internado Étnico Sung La, compartió que antes solo veía a los mayores tocar Khen durante las festividades, pero ahora se siente feliz de recibir enseñanzas directas de los artesanos y desea aprender para preservar la cultura de su pueblo.​

En los últimos años, varias localidades de la meseta rocosa de Dong Van han reincorporado a las escuelas manifestaciones culturales tradicionales como Khen, el tejido de lino, los cantos populares y los juegos tradicionales. Entre los vientos del altiplano, los sonidos aún imperfectos de Khen interpretados por los niños continúan silenciosamente el legado cultural del extremo norte del país./.