Implementan la comercialización de gasolina biológica E10 a nivel nacional en Vietnam

Hanoi (VNA) - Vietnam inició a partir de hoy la comercialización obligatoria de la gasolina biológica E10 en todo el territorio nacional, bajo los lineamientos trazados por el Ministerio de Industria y Comercio con el propósito de sustituir de forma definitiva al combustible tradicional RON 95 en la red de distribución oficial.



Conforme a las normativas vigentes, el carburante RON 95 no se suministrará de manera directa, sino que deberá ser mezclado rigurosamente para transformarse en la variante ecológica E10, mientras que la gasolina convencional E5 RON 92 se mantendrá en el mercado de consumo hasta el cierre definitivo del 2030.



La jornada previa al inicio de la medida oficial marcó la conclusión formal de la etapa de comercialización de la gasolina tradicional RON 95, registrándose una transición caracterizada por la estabilidad operativa en diversas localidades, sin reportes de compras de pánico o interrupciones en la cadena de suministro.



En Ciudad Ho Chi Minh, considerado el mercado de consumo de combustibles más grande de la región meridional, las transacciones en los puntos de venta pertenecientes a las corporaciones Petrolimex, PVOIL y Saigon Petro transcurrieron con normalidad, debido a que la población local contó con un período previo de adaptación al nuevo producto energético.



Una gasolinera de PVOIL en el 1 de junio de 2026, fecha en la que inicia la comercialización obligatoria de la gasolina biológica E10 en todo el territorio de Vietnam. (Foto: VNA)



Esta tendencia hacia la sustitución de la gasolina convencional se observó con similar dinamismo en Hanoi, donde numerosas estaciones de servicio en las zonas céntricas suspendieron la venta del RON 95 con dos semanas de antelación para realizar el cambio logístico hacia el E10, logrando agotar los inventarios remanentes en los barrios periféricos.



Un panorama de estabilidad en el abastecimiento se constató además en provincias como Quang Ninh, Dong Nai y Lam Dong, al tiempo que conductores de camiones, taxis y vehículos turísticos manifestaron que el uso del carburante E10 se desarrolla sin inconvenientes técnicos, permitiendo un funcionamiento regular de los motores de sus unidades de transporte.



La preparación proactiva de las empresas mayoristas se consolidó como un factor esencial para garantizar la fluidez del proceso de transición a escala nacional, toda vez que tras el período piloto iniciado en agosto de 2025 en Ciudad Ho Chi Minh y otras urbes, firmas como Petrolimex expandieron la comercialización del E10 a casi mil establecimientos desde el 25 de mayo, mientras que PVOIL adecuó sus sistemas de almacenamiento, tanques y equipos de mezcla para satisfacer la demanda del mercado de consumo.



De acuerdo con datos del Ministerio de Industria y Comercio, con este paso institucional Vietnam se incorpora al grupo de más de 60 naciones que emplean biocombustibles en el transporte terrestre a nivel global, una práctica extendida durante décadas en territorios como Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, China, Canadá, Australia, Tailandia y Filipinas.



Ante la preocupación de los usuarios sobre la compatibilidad del nuevo carburante con el parque vehicular en circulación, la entidad ministerial precisó que la variante E10 resulta idónea para la mayoría de los automóviles y motocicletas con motores de gasolina que operan en el país indochino, una postura respaldada por la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Vietnam (VAMA) y diversas marcas internacionales.



Al respecto, el presidente de la Asociación de Petróleo de Vietnam, Bui Ngoc Bao, argumentó que los estudios científicos y las experiencias prácticas internacionales demuestran que las gasolinas E5 y E10 no causan afectaciones al motor, y que los inconvenientes técnicos aislados se vinculan principalmente a sistemas de combustible antiguos, falta de uso prolongado del vehículo o deficiencias en el mantenimiento periódico de los automotores.



Por su parte, el profesor asociado y doctor Do Van Dung, presidente de la Asociación de Automóviles y Equipos Mecánicos de Ciudad Ho Chi Minh, recomendó a los consumidores que en caso de detectar anomalías como fallas en el encendido o pérdida de potencia tras un largo período de inactividad del vehículo, procedan a revisar las bujías, los filtros y los sistemas de inyección electrónica.



El especialista enfatizó que la medida preventiva más relevante consiste en evitar la condensación de humedad dentro del tanque de combustible, sugiriendo mantener un nivel mínimo de tres cuartas partes de la capacidad del depósito y añadir gasolina nueva antes de encender el motor si el vehículo permaneció estacionado durante varios días, además de realizar limpiezas periódicas de los filtros y evitar almacenar el combustible por lapsos excesivos en la unidad.



Para consolidar la eficiencia de este proceso de transformación energética, el Ministerio de Industria y Comercio instruyó a las empresas comercializadoras y mayoristas a asegurar la estabilidad de las fuentes de suministro, acelerar los procesos de distribución y evitar desabastecimientos en la red nacional.



El viceministro de dicha cartera, Nguyen Sinh Nhat Tan, ratificó que la implementación obligatoria de la gasolina biológica responde a una necesidad imperiosa para el desarrollo sostenible de Vietnam, orientada a garantizar la seguridad energética nacional, reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de crecimiento verde./.