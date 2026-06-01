Política

Efectúan ceremonia oficial al máximo dirigente de Vietnam en Filipinas

El presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su esposa encabezaron la ceremonia oficial de bienvenida ofrecida hoy en Manila al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, a su esposa y a una delegación vietnamita de alto nivel, en el marco de su visita de Estado a Filipinas del 31 de mayo al 1 de junio.

Ceremonia oficial al máximo dirigente de Vietnam en Filipinas. (Foto: VNA)
Ceremonia oficial al máximo dirigente de Vietnam en Filipinas. (Foto: VNA)

Manila (VNA) – El presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su esposa encabezaron la ceremonia oficial de bienvenida ofrecida hoy en Manila al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, a su esposa y a una delegación vietnamita de alto nivel, en el marco de su visita de Estado a Filipinas del 31 de mayo al 1 de junio.

Durante la ceremonia, ambos mandatarios ocuparon el estrado de honor mientras las bandas militares interpretaban los himnos nacionales de Vietnam y Filipinas. En honor a la visita de Estado de To Lam, se realizó una salva de 21 cañonazos.

Posteriormente, los dos líderes pasaron revista a la guardia de honor y presentaron a los integrantes de sus respectivas delegaciones de alto nivel asistentes a la ceremonia.

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Ceremonia oficial al máximo dirigente de Vietnam en Filipinas. (Foto: VNA)

A continuación, el presidente Marcos Jr. y su esposa, junto con el secretario general y presidente To Lam y su esposa, se trasladaron al salón de recepción del Palacio Presidencial.

El máximo dirigente vietnamita expresó su admiración por el rico patrimonio cultural de Filipinas y por las aspiraciones de prosperidad y desarrollo de su pueblo. Asimismo, destacó que los acuerdos alcanzados entre ambos países contribuirán a elevar la amistad y las relaciones de buena vecindad a una nueva etapa, generando beneficios concretos para sus pueblos y aportando positivamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo tanto regional como mundial.

Tras la ceremonia, ambos dirigentes encabezaron las conversaciones oficiales entre las delegaciones de alto nivel de los dos países. También está previsto que presencien la firma de diversos documentos de cooperación y comparezcan ante la prensa.

Vietnam y Filipinas mantienen una larga amistad tradicional y comparten numerosos intereses estratégicos en la promoción de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regional. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1976, los vínculos bilaterales han experimentado un crecimiento constante en múltiples ámbitos, adquiriendo un carácter cada vez más profundo, sustancial y efectivo.

Esta es la primera visita a Filipinas de To Lam en calidad de secretario general del PCV y presidente del Estado. El viaje se realiza en un momento en que ambos países se preparan para conmemorar el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y cuando Filipinas asumirá la presidencia de la ASEAN en 2026. Asimismo, ofrece una valiosa oportunidad para que los máximos dirigentes de ambas naciones intercambien opiniones sobre las principales orientaciones destinadas a fortalecer la asociación estratégica Vietnam-Filipinas de manera más sólida, sustantiva y efectiva en los próximos años./.

VNA
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