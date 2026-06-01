Máximo dirigente vietnamita deposita ofrenda floral en Monumento al héroe nacional José Rizal de Filipinas

Manila (VNA) – En el marco de su visita de Estado a Filipinas, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa, junto con una delegación vietnamita de alto nivel, depositaron hoy en Manila, una ofrenda floral en el Monumento al héroe nacional José Rizal.



El Monumento a José Rizal es uno de los sitios históricos más emblemáticos de Filipinas. Ubicado en la capital, Manila, fue erigido en honor al médico, escritor y héroe nacional José Rizal, figura clave del movimiento por la independencia filipina.



El monumento fue inaugurado el 30 de diciembre de 1913, exactamente 17 años después de la muerte de Rizal. La estatua, fundida en bronce, se alza sobre un solemne pedestal de granito.



Cada año, el 30 de diciembre, con motivo del Día de Rizal, miles de ciudadanos y dirigentes filipinos acuden al lugar para rendir homenaje al prócer nacional. La conmemoración posee un profundo valor educativo e histórico, al recordar a las nuevas generaciones el patriotismo y el espíritu de sacrificio de José Rizal por la independencia de su país.



Además de ser un lugar de homenaje, el monumento constituye un importante espacio cultural y recreativo, así como sede de destacados actos y ceremonias nacionales de Filipinas. /.

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