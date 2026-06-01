Pagos inteligentes impulsan el desarrollo de las finanzas digitales

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Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La evolución de la iniciativa “Día sin Efectivo” hacia el “Día de las Finanzas Digitales 2026” no solo promueve soluciones de pago inteligentes y amplía el acceso a los servicios financieros para ciudadanos y empresas, sino que también contribuye al crecimiento del consumo moderno y del comercio digital en Ciudad Ho Chi Minh.

El “Día de las Finanzas Digitales 2026” se celebrará en Ciudad Ho Chi Minh el próximo 16 de junio bajo el lema “Los pagos inteligentes impulsan las finanzas digitales”.

Según los organizadores, esta transformación responde a una nueva tendencia de desarrollo, ya que las finanzas digitales se consolidan cada vez más como un componente esencial de la economía digital y un motor clave para el crecimiento económico.

Con una población joven, una elevada penetración de teléfonos inteligentes y una infraestructura de datos digitales en constante expansión, Vietnam reúne condiciones favorables para avanzar más allá del objetivo de una sociedad sin efectivo y construir un ecosistema de finanzas digitales inclusivo.

Pham Anh Tuan, director general del Departamento de Pagos del Banco Estatal de Vietnam (BEV), destacó que desde 2019 el programa “Día sin Efectivo” ha contribuido significativamente a transformar los hábitos de pago de la población.

Para finales de 2025, Vietnam habrá registrado más de 25,2 mil millones de transacciones sin efectivo, con un valor total superior a 13,75 billones de dólares.

Según Pham Anh Tuan, la edición de este año persigue un objetivo más amplio: impulsar la inclusión financiera para que personas de todos los sectores sociales, desde habitantes urbanos hasta comerciantes de mercados tradicionales, puedan acceder a servicios financieros transparentes, seguros y eficientes.

El BEV ha centrado sus esfuerzos en perfeccionar el marco legal, desarrollar una infraestructura nacional de pagos segura y estandarizada, y acelerar la aplicación de datos demográficos y sistemas de identificación electrónica para facilitar un acceso más rápido a los servicios bancarios tanto para particulares como para empresas.

Entre las iniciativas más destacadas figura la promoción de la transición de los códigos QR de transferencia tradicionales hacia códigos QR de pago estandarizados, con el fin de ampliar su adopción en comercios minoristas y mercados tradicionales.

Esta medida se considera un paso importante para estandarizar los datos de las transacciones, aumentar la transparencia y fortalecer la gestión financiera. Paralelamente, se están ampliando las conexiones bilaterales de pago minorista mediante códigos QR con diversos países de la región.

Según representantes del BEV, tras la puesta en marcha de la conectividad de pagos bilateral entre Vietnam y China, el gasto de los turistas chinos en Vietnam se incrementó notablemente, pasando de cientos de millones de VND diarios a varios miles de millones de VND al día.



Impulsando el consumo moderno





Nguyen Phuong, subdirector del Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que, en el contexto del objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos del PIB regional, la ciudad está priorizando el desarrollo de infraestructura comercial moderna, el comercio electrónico, los pagos digitales y las medidas de estímulo al consumo para generar nuevos motores de crecimiento.

La urbe está implementando su estrategia de desarrollo comercial para el período 2026-2030, al tiempo que elabora un plan de desarrollo del comercio electrónico con horizonte hasta 2030.

Dentro de esta estrategia, el programa de promoción de la temporada de compras ha sido identificado como una tarea clave para estimular el gasto de los consumidores y fomentar modelos integrados de turismo y comercio orientados a atraer visitantes internacionales.

La promoción de los pagos sin efectivo en los sistemas minoristas modernos ha dado resultados positivos gracias a la creciente competencia y a la necesidad de mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, su expansión en los mercados tradicionales y pequeños establecimientos continúa siendo un desafío, ya que estos métodos no siempre se adaptan plenamente a las necesidades cotidianas de los comerciantes.

Numerosos distritos y comunas de Ciudad Ho Chi Minh han solicitado de manera proactiva cooperación para desarrollar modelos de pago sin efectivo en mercados tradicionales, optando por una implementación gradual en lugar de una aplicación masiva desde el inicio, indicó Phuong.

En el mercado Ben Thanh, las experiencias de pago mediante QR Pay y QR Global han despertado un notable interés entre vendedores y compradores. Muchos comerciantes señalaron que los códigos QR con montos preconfigurados ayudan a reducir errores, agilizar las transacciones y mejorar el control de los ingresos.

Tran Thi Hong, comerciante del mercado Ben Thanh, explicó que actualmente alrededor del 70 % de sus clientes utiliza métodos de pago sin efectivo, porcentaje que se eleva hasta entre el 80 % y el 90 % entre los consumidores más jóvenes.

Asimismo, destacó que los pagos mediante código QR permiten registrar automáticamente los ingresos, facilitando la declaración fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Según el Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, la expansión de los pagos digitales está contribuyendo a modernizar las actividades comerciales y brindando a los mercados tradicionales nuevas herramientas para adaptarse a las tendencias de consumo, ampliar su base de clientes y ofrecer un mejor servicio a los turistas internacionales.

Representantes de empresas e instituciones financieras coincidieron en señalar que Vietnam se ha consolidado como uno de los mercados de pagos digitales más dinámicos de la región. La proporción de pagos sin contacto dentro de la red de Visa en el país ha pasado de alrededor del 50 % hace tres años a cerca del 80 % en la actualidad, reflejando el acelerado proceso de transformación digital de los sectores financiero, bancario y de consumo./.

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