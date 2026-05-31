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Vietnam fomenta recursos humanos para ciencia y tecnología

Vietnam fortalece políticas para formar y atraer talento en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)
Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Los recursos humanos constituyen un factor clave para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, por lo que el Partido y el Estado de Vietnam impulsan políticas destinadas a formar, atraer y aprovechar a intelectuales, expertos y trabajadores altamente calificados.

​Según la Conclusión 18-KL/TW del segundo pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato, en el período 2021-2025, Vietnam registró avances positivos en el desarrollo de recursos humanos para la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

​Organismos estatales, institutos de investigación, universidades y empresas han aplicado diversas medidas para elevar la calidad de la fuerza laboral en estos ámbitos.

​La Universidad Nacional de Hanoi figura entre las instituciones pioneras al implementar 10 grupos de mecanismos de incentivo para el desarrollo científico y tecnológico, así como programas destinados a atraer científicos destacados y grupos de investigación de alto nivel, con apoyos de hasta unos 5.770 dólares para publicaciones internacionales situadas en el 1% superior del mundo. En 2025, la Universidad destinó alrededor de 3,85 millones de dólares a líneas prioritarias de investigación, grupos científicos fuertes e infraestructura.

​De acuerdo con el profesor asociado y doctor Pham Bao Son, subdirector de la Universidad Nacional de Hanoi, en más de cuatro años la institución atrajo a cerca de 500 doctores y consolidó 50 grupos de investigación de excelencia. Además, numerosos científicos internacionales participan en áreas como materiales semiconductores, tecnología cuántica, inteligencia artificial y análisis de datos.

La universidad también amplió la cooperación estratégica con grupos nacionales e internacionales para promover la investigación científica, la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos de alta calidad vinculados a las necesidades reales de las empresas.

​Por su parte, la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam considera a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi como núcleo para desarrollar un modelo universitario de investigación con estándares internacionales. La entidad también fortaleció la cooperación con cerca de 100 científicos vietnamitas residentes en el extranjero, atrajo expertos internacionales, creó grupos conjuntos de investigación y apoyó a jóvenes investigadores.

​Según estadísticas de la Academia, en 2025 la entidad publicó 2.437 trabajos científicos, incluidos 1.699 artículos internacionales; ejecutó 527 proyectos de investigación y obtuvo 105 patentes y certificados de soluciones útiles.

​No obstante, especialistas consideran que los recursos humanos en ciencia y tecnología aún no satisfacen plenamente las exigencias de la innovación. Diversas opiniones coinciden en la necesidad de perfeccionar los mecanismos de cooperación entre universidades, institutos y empresas; aumentar los encargos de grandes proyectos vinculados a problemas reales y renovar las políticas de incentivos para atraer expertos nacionales e internacionales.

​Los expertos también subrayan la importancia de reformar los mecanismos de gestión de proyectos, financiamiento e inversión para crear condiciones favorables que permitan desarrollar recursos humanos científicos y tecnológicos acordes con las necesidades del país en la nueva etapa./.

VNA
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