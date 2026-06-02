Vietnam sigue facilitando el desarrollo de Centro Financiero Internacional

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy en la sede del Gobierno una reunión de trabajo orientada a acelerar la puesta en marcha del Centro Financiero Internacional (CFI) en el país, bajo el modelo de “un centro, dos destinos” que abarca a Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



En el encuentro participaron el viceprimer ministro Nguyen Van Thang; el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan; el gobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Duc An, así como dirigentes de diversos ministerios, sectores centrales y de las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



Los informes presentados en la reunión precisaron que el CFI ya cuenta con un marco legal propio establecido mediante la Resolución número 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional, emitida el 27 de junio de 2025, y ocho decretos gubernamentales de orientación.



Los mencionados textos jurídicos constituyen la base regulatoria que rige los principios, las políticas marco, los mecanismos específicos para la atracción de inversores estratégicos, los sistemas de resolución de disputas y la gestión de la supervisión.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la reunión. (Foto: VNA)

Sobre este marco normativo, el Consejo Ejecutivo y las agencias de gestión de ambas ciudades activaron la promoción de inversiones mediante alianzas con entidades reguladoras, instituciones financieras, bancos, fondos de inversión, corporaciones tecnológicas y organizaciones internacionales, avanzando paralelamente en la estructuración de la infraestructura, personal y delimitación de las zonas núcleo de los complejos financieros.



Al clausurar la sesión, el primer ministro Le Minh Hung aseveró que las directrices del Partido Comunista sobre este proyecto son claras y que la implementación institucional completó una fase compleja de alta exigencia técnica.



El jefe de Gobierno recordó que la Conclusión número 18-KL/TW del Comité Central urge a agilizar la operatividad de este centro con el objetivo fundamental de fundar un corredor legal transparente, sólido y atractivo para los inversionistas globales, lo cual deviene una solución clave para movilizar flujos de capital a mediano y largo plazo destinados al desarrollo nacional sostenible.



El primer ministro admitió que el establecimiento del CFI enfrenta notables desafíos en un contexto internacional complejo, donde los centros financieros regionales y globales compiten de forma severa por la captación de recursos.



Ante tal situación, puntualizó que Vietnam, al incorporarse de manera posterior a este mercado, debe implementar políticas lo suficientemente competitivas para atraer inversionistas, manteniendo al mismo tiempo la capacidad estatal de control de riesgos, estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenible.



Con respecto a las asignaciones para el período inmediato, el jefe de Gobierno designó al viceprimer ministro Nguyen Van Thang como presidente del Consejo Ejecutivo del CFI para dirigir directamente sus operaciones.



Asimismo, ordenó a las entidades competentes tramitar la ampliación de funciones y la consolidación de dicho Consejo en el transcurso de la presente semana, tras lo cual se deberá revisar y perfeccionar el Reglamento de Funcionamiento de la institución antes del 10 de junio.



El dirigente recalcó que los productos y servicios financieros constituyen el factor determinante para el éxito del centro e instruyó al Ministerio de Finanzas a coordinar con los ministerios y las dos ciudades la definición de un portafolio de servicios prioritarios vinculados al comercio y la inversión.



Le Minh Hung urgió a dar continuidad al desarrollo de estas herramientas bajo un enfoque proactivo que incluya la investigación de nuevas normativas complementarias durante el mes de junio, con el fin de generar mecanismos de ruptura que viabilicen el surgimiento de servicios financieros clave, instruyendo además el diseño de un sistema de inspección y supervisión sectorial bajo la dependencia directa de los organismos del Gobierno central./.