Economía

Exportaciones de productos agroforestales y acuícolas aumentan más del 9% en cinco meses

En los primeros cinco meses del 2026, las exportaciones de productos agroforestal y acuícolas de Vietnam totalizaron los 30,69 mil millones de dólares, un aumento del 9,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según estadísticas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)
Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - En los primeros cinco meses del 2026, las exportaciones de productos agroforestal y acuícolas de Vietnam totalizaron los 30,69 mil millones de dólares, un aumento del 9,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según estadísticas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Mientras tanto, las importaciones alcanzaron los 22,28 mil millones de dólares, un crecimiento anual del 12,6%. De ahí, el país logró un superávit de 8,41 mil millones de dólares, un 1,1% más en relación con el mismo periodo del año anterior.

El grupo agrícola totalizó 16,28 mil millones de dólares, un crecimiento del 6,1%; el forestal alcanzó 7,65 mil millones de dólares, un aumento del 4,5%, mientras que el acuícola sumó 4,65 mil millones de dólares, un incremento del 10,6%.

Los envíos a los mercados principales siguen registrando incremento positivo. China sigue siendo el mayor mercado receptor con una cuota del mercado de 20,5%, con un alza del 28,4%, seguido por Estados Unidos con 18,5% de cuota del mercado pese a una reducción del 3,6% en valor.

Las exportaciones a la Unión Europea ocupó 11,8% con un crecimiento del 4,2%, mientras que el mercado nipón ocupó un 6,8% con un incremento del 3,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En cuanto a la producción, en cinco meses, la superficie cultivada de arroz de la campaña invierno-primavera alcanzó los 2,98 millones de hectáreas, un aumento del 0,3% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que la producción cosechada se estima en 13,96 millones de toneladas.

Por su parte, la campaña verano-otoño registró una superficie sembrada de 1,29 millones de hectáreas, lo que representa un repunte del 3%.

En cuanto a la ganadería, las existencias de ganado porcino y aves de corral aumentaron ambas un 3,7%, lo que refleja una tendencia de recuperación y crecimiento estable.

El sector forestal mantuvo su trayectoria de crecimiento, con una superficie de nuevas plantaciones concentradas de 101,4 mil hectáreas, un 1,9% más que en el mismo período del año anterior. Asimismo, la producción de madera se estimó en 8,7 millones de metros cúbicos, lo que representa una subida interanual del 3,8%.

Por otra parte, la producción acuícola y pesquera durante los primeros cinco meses del año se estimó en 3,9 millones de toneladas, un 3,1% más que en el mismo período del año anterior.

De ese total, la producción procedente de la acuicultura alcanzó los 2,3 millones de toneladas, con un crecimiento del 5%, consolidándose como el principal motor de expansión del sector. En tanto, la producción derivada de la captura pesquera se situó en 1,6 millones de toneladas, un aumento del 0,5%./.

VNA
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