Economía digital de Vietnam supera los 72.000 millones de dólares en 2025

Hanoi (VNA) – La economía digital de Vietnam aportó un estimado del 14,02% al Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, equivalente a unos 72.100 millones de dólares, según informó el Ministerio de Ciencia y Tecnología durante su rueda de prensa ordinaria celebrada el 1 de junio.



La Cartera también señaló que las exportaciones de productos de alta tecnología representaron el 50,76 % del valor total de las exportaciones de mercancías del país en el primer trimestre de 2026. Asimismo, destacó que Vietnam ascendió al puesto 50 en el Índice Global del Ecosistema de Startups 2026, elaborado por StartupBlink, lo que supone un avance de cinco posiciones respecto al año anterior y su mejor clasificación hasta la fecha.



El ecosistema nacional de innovación continuó expandiéndose, con 963 empresas de ciencia y tecnología, 20 plataformas de intercambio tecnológico y 37 centros de innovación operando en 26 de las 34 provincias y ciudades del país.



En materia de transformación digital, la tasa de presentación de solicitudes para servicios públicos totalmente en línea alcanzó el 50,2% en mayo. Vietnam también mantuvo su posición entre los países con mejor infraestructura de telecomunicaciones del mundo, al ubicarse en el puesto 11 global tanto en velocidad de banda ancha móvil como fija. La velocidad promedio de la banda ancha móvil alcanzó los 207,3 Mbps, mientras que la de banda ancha fija se situó en 287,33 Mbps.



Actualmente, el país cuenta con 110,5 millones de suscripciones de banda ancha móvil, incluidos 24,29 millones de usuarios de tecnología 5G, además de 25,62 millones de suscripciones de banda ancha fija. Por otro lado, los ingresos del sector postal en mayo se estimaron en unos 323 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 30%./.

VNA