Vietnam e Israel amplían perspectivas de cooperación en tecnología cuántica

Tel Aviv (VNA) – Vietnam e Israel exploran nuevas oportunidades de cooperación en tecnología cuántica tras la visita realizada el 31 de mayo por el embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son, a Qarakal Quantum, una empresa emergente israelí situada a la vanguardia de la investigación y el desarrollo en computación cuántica.



Durante la visita, el diplomático sostuvo encuentros con el doctor Nissan Maskil, director ejecutivo de Qarakal Quantum; el profesor Nadav Katz, director de tecnología de la compañía; y su equipo de científicos e ingenieros. También participó en la reunión Anna Pellivert, vicepresidenta de Yissum, la empresa encargada de la transferencia tecnológica de la Universidad Hebrea de Jerusalén.



Representantes de Qarakal Quantum y de la Universidad Hebrea presentaron los avances más recientes en computación cuántica y expusieron las aplicaciones emergentes de estas tecnologías en ámbitos como la ciencia, la industria, la seguridad y la innovación.



La delegación vietnamita visitó laboratorios de investigación e instalaciones avanzadas de refrigeración superconductora, donde pudo conocer de primera mano las arquitecturas y algoritmos de computación cuántica de nueva generación que actualmente se encuentran en desarrollo.



Asimismo, los representantes vietnamitas conocieron la primera computadora cuántica israelí de 20 cúbits, desarrollada por la Universidad Hebrea de Jerusalén mediante una colaboración entre la Autoridad de Innovación de Israel (IIA), las Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI), la propia universidad y Yissum.



Al presentar las prioridades de Vietnam en materia de ciencia y tecnología, Nguyen Ky Son destacó la apuesta del país por la innovación y la transformación digital, con especial énfasis en el desarrollo de tecnologías estratégicas capaces de impulsar la productividad, reforzar la competitividad y contribuir a la seguridad nacional. Entre estas áreas figuran la inteligencia artificial, los semiconductores, las tecnologías cuánticas, la biotecnología y otros sectores de alta tecnología.



El embajador señaló que Vietnam sigue de cerca los avances mundiales en ciencia cuántica y trabaja de manera constante en el fortalecimiento de sus capacidades nacionales mediante inversiones en recursos humanos altamente cualificados, la ampliación de la investigación básica y una mayor cooperación entre universidades, institutos de investigación y empresas tecnológicas.



Asimismo, elogió los logros de Israel en innovación tecnológica avanzada, especialmente en el campo de la computación cuántica, y abogó por fortalecer los vínculos entre instituciones académicas, centros de investigación y empresas tecnológicas de ambos países. A su juicio, una cooperación más estrecha podría favorecer proyectos conjuntos de investigación, la formación de talento y la transferencia de tecnología en sectores emergentes, incluidas las tecnologías cuánticas.



Se espera que esta visita contribuya a ampliar la colaboración entre Vietnam e Israel en tecnologías avanzadas, respaldando los objetivos estratégicos de Vietnam en ciencia, innovación y transformación digital a largo plazo./.

VNA