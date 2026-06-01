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Vietnam y Filipinas elevan sus relaciones a nivel de asociación estratégica reforzada

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., presenciaron hoy la ceremonia de firma de documentos de cooperación entre ministerios y agencias de ambos países.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., presencian la firma de documentos de cooperación. (Foto: VNA)
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., presencian la firma de documentos de cooperación. (Foto: VNA)

Manila (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., presenciaron hoy la ceremonia de firma de documentos de cooperación entre ministerios y agencias de ambos países, y ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar los resultados de sus conversaciones previas.

Los documentos firmados incluyeron los memorados de entendimiento (MoU) en los sectores de defensa, tecnologías de la información y transformación digital, turismo y formación de recursos humanos.

En la conferencia de prensa, el presidente filipino expresó su honor y satisfacción por recibir al máximo dirigente de Vietnam en su visita de Estado a Filipinas, como testimonio de la larga relación de amistad y cooperación entre ambos países. Esto cobra aún más importancia tras la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Reforzada.

Señaló que ambos líderes habían mantenido previamente conversaciones exitosas y exhaustivas, reflejando una visión compartida de prosperidad a largo plazo y un firme compromiso con la estabilidad regional, lo que impulsará sin duda las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

En cuanto a la cooperación en defensa y seguridad, ambas partes presenciaron la firma e intercambio de importantes acuerdos de defensa, que contribuirán a mejorar las capacidades conjuntas en seguridad marítima y prevención de desastres.

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El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., presencian la firma de documentos de cooperación. (Foto: VNA)

Ambas partes reafirmaron su determinación de mantener la paz y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, así como su compromiso de resolver las disputas por medios pacíficos basados en el derecho internacional. También reconocieron la necesidad de alcanzar un consenso para abordar amenazas transfronterizas como el fraude en línea y la trata de personas.

En materia de cooperación económica y agrícola, ambas partes acordaron fortalecer la cooperación bilateral. Actualmente, Vietnam es el undécimo mayor socio comercial de Filipinas. Ambas partes se comprometieron a crear un entorno favorable para la inversión bidireccional, especialmente en los sectores de procesamiento, manufactura y economía digital; a fortalecer la cooperación turística, la conectividad y el aumento de vuelos comerciales; y a promover la educación y la formación.

En cuanto a la cooperación regional, ambas partes reafirmaron su compromiso de promover conjuntamente el desarrollo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con las personas en el centro, garantizando que las iniciativas y estrategias contribuyan a una sociedad más segura, estable y próspera.

El presidente filipino destacó que las conversaciones aclararon la determinación y visión compartidas, y que Vietnam y Filipinas profundizarán, fortalecerán y mejorarán la eficacia de su asociación estratégica en beneficio de los pueblos de ambos países y en contribución a la paz, estabilidad, cooperación y desarrollo en la región y el mundo.

Por su parte, To Lam afirmó que Vietnam y Filipinas son países vecinos marítimos, importantes socios en la región y miembros de la ASEAN, que comparten una visión e intereses estratégicos comunes, así como un firme compromiso con la paz, la estabilidad y el respeto al derecho internacional. Durante los últimos 50 años, pese a altibajos, la amistad y cooperación bilateral se han desarrollado de manera continua en múltiples ámbitos.

Durante las conversaciones, ambas partes intercambiaron de manera abierta y sincera sobre la situación de cada país y sobre la relación bilateral, señalando que, tras 50 años de desarrollo, esta se ha vuelto cada vez más profunda, sustantiva, estable, confiable y sostenible a largo plazo, basada en el respeto mutuo y el apoyo al multilateralismo y la cooperación internacional. Subrayaron la importancia de cumplir el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la ASEAN.

También intercambiaron opiniones sobre la situación global y regional, y acordaron coordinarse más estrechamente para responder de manera más eficaz a los cambios, en beneficio de ambos países y de la paz y el desarrollo regional y mundial.

Ambos líderes acordaron elevar las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Reforzada, centrada en fortalecer la confianza política, consolidar la cooperación en seguridad y defensa, la cooperación marítima, establecer y poner en marcha mecanismos de cooperación, impulsar avances en la cooperación económica y promover la colaboración en áreas prioritarias, además de coordinarse en foros regionales e internacionales.

En esta ocasión, ambas partes firmaron varios documentos importantes y acordaron encargar a los ministerios, sectores y localidades pertinentes la coordinación estrecha y la implementación efectiva de dichos acuerdos./.

VNA
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