Internacional

Experto internacional destaca papel de Vietnam en la región

El doctor Ei Sun Oh, experto sénior del Centro de Estudios del Pacífico, destacó el papel diplomático cada vez más relevante de Vietnam en la región.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso en el Diálogo Shangri-la. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso en el Diálogo Shangri-la. (Foto: VNA)

Kuala Lumpur (VNA)- El doctor Ei Sun Oh, experto sénior del Centro de Estudios del Pacífico, destacó el papel diplomático cada vez más relevante de Vietnam en la región.

Al intercambiar con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Kuala Lumpur respeto a la participación de Vietnam en el Diálogo Shangri-la, señaló que el país está subiendo al “escenario” regional con una nueva proyección, consolidándose como un actor diplomático comprometido con la promoción de la paz y la estabilidad.

Según Ei Sun Oh, el discurso pronunciado por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el Diálogo Shangri-la no solo reafirmó la posición internacional de Vietnam, sino que también evidenció la voluntad del país de consolidarse como un actor diplomático responsable, dispuesto a contribuir activamente a los asuntos de interés común de la ASEAN y de la comunidad internacional. Este papel, añadió, cuenta con el respaldo de países vecinos dentro del bloque.

El experto malasio destacó especialmente el compromiso de Vietnam con un orden internacional basado en normas y en el respeto del derecho internacional.

A su juicio, esta postura reviste una importancia particular y goza de un amplio consenso, especialmente entre las partes interesadas en las cuestiones relacionadas con el Mar del Este.

En un contexto marcado por la creciente competencia estratégica, Vietnam continúa defendiendo el diálogo y las soluciones pacíficas como vía para reducir los riesgos de conflicto. Para Ei Sun Oh, este enfoque resulta especialmente necesario para la región en la actualidad.

Al referirse a la confianza estratégica, señaló que Vietnam no solo promueve estos principios en los foros internacionales, sino que también los materializa mediante acciones concretas.

Como ejemplo, mencionó la organización en Hanoi de la Cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, que puso de manifiesto el papel de Vietnam como un anfitrión diplomático confiable y neutral.

Además, según el experto, el notable desarrollo de Vietnam hasta convertirse en una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático demuestra la importancia de construir una arquitectura de seguridad inclusiva.

Expresó asimismo su convicción de que el modelo de desarrollo y el enfoque de seguridad de Vietnam seguirán contribuyendo de manera positiva a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de la región./.

VNA
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