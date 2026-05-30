Internacional

Medios de Indonesia elogian mensaje del líder vietnamita sobre rol central de ASEAN

Medios indonesios valoraron los mensajes dados por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el Diálogo Shangri-la, respecto al papel central de la ASEAN y la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación para preservar la paz y la estabilidad en un contexto de creciente competencia geopolítica.

Medios de Indonesia elogian mensaje del líder vietnamita sobre rol central de ASEAN. Foto: VNA
Medios de Indonesia elogian mensaje del líder vietnamita sobre rol central de ASEAN. Foto: VNA

Yakarta (VNA)- Medios indonesios valoraron los mensajes dados por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el Diálogo Shangri-la, respecto al papel central de la ASEAN y la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación para preservar la paz y la estabilidad en un contexto de creciente competencia geopolítica.

El 30 de mayo, la agencia de noticias indonesia Antara y el diario Tempo publicaron artículos sobre la intervención del líder vietnamita durante la sesión inaugural del foro. Ambos medios destacaron su afirmación de que la región Asia-Pacífico comparte intereses comunes en materia de paz, conectividad y desarrollo, además de contar con una amplia experiencia en cooperación multinivel.

Según las publicaciones, To Lam subrayó que la ASEAN posee la determinación y la capacidad necesarias para evitar que la competencia entre países derive en confrontación, que las rutas de conexión se conviertan en líneas de división y que la seguridad de una nación se transforme en una fuente de inseguridad para otra.

Los medios indonesios también resaltaron la advertencia del dirigente vietnamita de que la centralidad de la ASEAN no surge de manera automática ni puede mantenerse por sí sola. A su juicio, la organización solo podrá preservar ese papel mediante la unidad, la autonomía estratégica y la capacidad de construir una agenda común.

Asimismo, la prensa indonesia prestó especial atención al mensaje de To Lam sobre la importancia de una presencia internacional transparente y responsable en Asia-Pacífico, basada en el respeto al derecho internacional y orientada a reducir tensiones y fortalecer la confianza entre los Estados.

Observadores regionales consideran que estas declaraciones reflejan la posición constante de Vietnam en favor del multilateralismo, el papel de la ASEAN y la promoción del diálogo y la cooperación para abordar los desafíos de seguridad regionales y globales.

En un escenario internacional marcado por crecientes complejidades geopolíticas, los mensajes sobre la unidad de la ASEAN, la autonomía estratégica y la construcción de confianza han sido considerados especialmente relevantes y prácticos, contribuyendo a reforzar el rol cada vez más activo de Vietnam en los asuntos regionales e internacionales./.

VNA
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