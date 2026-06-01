Internacional

Diálogo Shangri-La: Ratifican el papel clave de Vietnam en arquitectura de seguridad regional y global

La gira por tres naciones de la ASEAN del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, especialmente su asistencia y discurso inaugural en el 23º. Diálogo de Shangri-La, fue calificada por analistas como un hito para consolidar el pensamiento estratégico y la política exterior de independencia y autodeterminación de Hanoi ante las transformaciones geopolíticas globales.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el 23º. Diálogo de Shangri-La. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el 23º. Diálogo de Shangri-La. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La gira por tres naciones de la ASEAN del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, especialmente su asistencia y discurso inaugural en el 23º. Diálogo de Shangri-La, fue calificada por analistas como un hito para consolidar el pensamiento estratégico y la política exterior de independencia y autodeterminación de Hanoi ante las transformaciones geopolíticas globales.

Conforme a las evaluaciones del embajador Pham Quang Vinh, exviceministro de Relaciones Exteriores, y del doctor Dao Ngoc Bau, director del Instituto de Política y Relaciones Internacionales de la Academia Política Nacional Ho Chi Minh, la participación del mandatario vietnamita demostró la capacidad del país para proyectar su visión en la configuración del entorno de seguridad contemporáneo.

La invitación extendida al jefe del Estado vietnamita para inaugurar este foro de seguridad y defensa de Asia-Pacífico posee una alta significación diplomática, fundamentada en la confianza que la organización deposita en el país.

El embajador Pham Quang Vinh argumentó que este respaldo se sustenta en la amplia red de vínculos internacionales de Hanoi, que cuenta con marcos de asociación integral y estratégica con más de 40 Estados, incluidos 15 socios estratégicos integrales entre los que figuran los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los organizadores del foro aguardaban con interés las directrices del mandatario vietnamita respecto a la paz y el desarrollo en la nueva era, caracterizada por la innovación, el crecimiento de alta calidad y la inserción internacional de Vietnam bajo su liderazgo.

Por su parte, el doctor Dao Ngoc Bau analizó que la presencia del secretario general y presidente To Lam responde al prestigio acumulado durante cuatro décadas de renovación (Doi Moi), marcando una transición en el posicionamiento internacional del país, el cual pasó de ser un objeto de estudio de las estrategias geopolíticas a convertirse en un sujeto activo en la definición del orden de seguridad. Esta evolución atiende a las expectativas de la comunidad internacional de recibir contribuciones equilibradas y de mediación por parte de un Estado que mantiene su política de no alineación.

El núcleo conceptual del mensaje del líder vietnamita se centró en la premisa de “construir de forma proactiva la paz, la estabilidad y el desarrollo en un mundo en constante evolución”.

De acuerdo con el experto, este enfoque representa un cambio desde la lógica de la adaptación pasiva hacia una lógica de configuración activa de la estructura de poder, diseñada para contrarrestar la triple crisis estructural que afecta al planeta: la fragmentación del orden internacional debido al debilitamiento del multilateralismo, la crisis de los modelos de desarrollo económico insostenibles y el deterioro de la confianza estratégica entre las naciones.

Los analistas coincidieron en que el déficit de confianza mutua funciona de manera dialéctica como un catalizador que agrava las tensiones preexistentes, haciendo indispensable la cooperación activa para generar oportunidades de crecimiento estable.

Frente a este escenario, To Lam planteó seis orientaciones de acción práctica para la gobernanza y la prevención de crisis en la región. Las directrices abarcan la consolidación del derecho internacional como base del orden general, el establecimiento de una estructura regional abierta e inclusiva con la ASEAN en su centro, la priorización de la seguridad humana sobre el enfoque estrictamente estatal, el fortalecimiento de la resiliencia social ante crisis sistémicas, la gestión responsable de las tecnologías emergentes y el impulso de la diplomacia preventiva.

El doctor Dao Ngoc Bau precisó que la fórmula de “consolidar las reglas, fomentar la confianza, promover el diálogo y fortalecer la cooperación” constituye una metodología para la paz positiva, donde las normas proveen el marco institucional y la confianza aporta la base psicológica necesaria para el funcionamiento de los mecanismos de concertación.

Asimismo, la propuesta de articular una arquitectura regional abierta basada en la centralidad de la ASEAN refleja el ejercicio de un poder blando estructural, enfocado en el establecimiento de normas y consensos en lugar de la imposición de voluntades políticas.

Respecto a los desafíos de la seguridad no convencional, el discurso incorporó una visión prospectiva sobre la gestión de la Inteligencia Artificial, los macrodatos (Big Data) y el ciberespacio.

El embajador Pham Quang Vinh anotó que estas herramientas representan recursos de gran valor que, no obstante, requieren el desarrollo de estándares de responsabilidad y gobernanza global mediante el diálogo multilateral para mitigar los riesgos de su uso indebido.

El impacto del discurso del máximo dirigente de Vietnam en el Diálogo de Shangri-La fue valorado por la academia y los medios de prensa internacionales como una contribución teórica relevante que reafirma la validez de las directrices diplomáticas de este país indochino en la era actual, consolidando al mismo tiempo la autoridad y el reconocimiento del liderazgo de la nación en el debate sobre la seguridad regional y global./.

VNA
#Diálogo de Shangri-La #To Lam #política exterior #Pham Quang Vinh #Dao Ngoc Bau #seguridad regional #ASEAN #diplomacia preventiva
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llega a Singapur para asistir al Diálogo de Shangri-La. (Foto: VNA)

Vietnam se posiciona como “arquitecto” de la paz en la seguridad regional

El discurso introductorio del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el Diálogo de Shangri-La constituye un hito fundamental que redefine la posición y el pensamiento diplomático de la nación indochina en la arena internacional, en un contexto en que la geopolítica mundial experimenta profundas transformaciones.

Medios de Indonesia elogian mensaje del líder vietnamita sobre rol central de ASEAN. Foto: VNA

Medios de Indonesia elogian mensaje del líder vietnamita sobre rol central de ASEAN

Medios indonesios valoraron los mensajes dados por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el Diálogo Shangri-la, respecto al papel central de la ASEAN y la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación para preservar la paz y la estabilidad en un contexto de creciente competencia geopolítica.

Los participantes en Vietnam (Fuente: VNA)

Vietnam acogerá por primera vez una etapa de la UTMB World Series

Vietnam acogerá por primera vez una prueba del circuito UTMB World Series, considerado uno de los sistemas de carreras de montaña más prestigiosos del mundo, lo que abrirá la oportunidad de posicionar los recorridos montañosos vietnamitas en el mapa internacional.

La XIV Conferencia de Altos Funcionarios Encargados de la Seguridad, celebrada en Moscú en el marco del Primer Foro Internacional de Seguridad de Moscú. (Foto: qdnd.vn)

Vietnam propone soluciones clave en Foro Internacional de Seguridad

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, propuso cinco soluciones trascendentales para encarar los desafíos globales actuales al asistir a la XIV Conferencia de Altos Funcionarios Encargados de la Seguridad, celebrada en Moscú en el marco del Primer Foro Internacional de Seguridad de Moscú.

Foto ilustrativa: Internet

Malasia promueve la transparencia en la banca digital

El Banco Central de Malaysia ha actualizado sus políticas sobre transparencia y divulgación de productos en una medida destinada a fortalecer los estándares de protección al consumidor en las plataformas digitales.

Indonesia endurece las compras de divisas para proteger la rupia (Foto: AFP/VNA)

Indonesia endurece las compras de divisas para proteger la rupia

Indonesia continuará endureciendo los controles sobre las compras de divisas extranjeras que carezcan de documentos de respaldo que verifiquen el propósito previsto de uso, en una nueva medida destinada a frenar la especulación y aliviar la presión sobre la rupia.