Máximo dirigente vietnamita sostiene conversaciones con presidente filipino

Manila (VNA) En el marco de su visita de Estado a Filipinas, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, sostuvo hoy conversaciones oficiales con el presidente anfitrión, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., tras asistir a la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Malacañang, en Manila.



En la cita, el presidente Ferdinand Marcos Jr. destacó que esta visita reviste una importancia especial, al tratarse del primer viaje a Filipinas de un secretario general del PCV y coincidir con la conmemoración del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (1976-2026).



Subrayó que Vietnam es el único país del Sudeste Asiático con el que Filipinas mantiene una Asociación Estratégica, lo que refleja la alta valoración que Manila concede a esta relación. Señaló que la elevación oficial de los vínculos bilaterales a una Asociación Estratégica Integral Reforzada durante la visita del máximo dirigente vietnamita contribuirá a fortalecer aún más la cooperación entre ambas naciones y abrirá una nueva etapa de colaboración en los ámbitos político, de defensa y seguridad, así como en otras áreas sustantivas, en beneficio de los pueblos de ambos países y de la paz, estabilidad y desarrollo regionales.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., en la conversación oficial. (Foto: VNA)

Por su parte, To Lam valoró los importantes logros socioeconómicos alcanzados por Filipinas en los últimos años, que le han permitido mantenerse entre las economías de más rápido y estable crecimiento de la ASEAN.



Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de Marcos Jr., Filipinas alcanzará con éxito su objetivo de convertirse en un país de ingreso medio-alto para 2028 y cumplirá su estrategia de desarrollo hacia 2040, impulsando la transformación de su modelo económico hacia una sociedad más próspera, inclusiva y resiliente.



El líder vietnamita reafirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones de amistad y vecindad con Filipinas y desea profundizarlas en todos los ámbitos, sobre la base del compromiso compartido con la paz, la estabilidad y el respeto al derecho internacional.



Durante las conversaciones, ambos líderes expresaron su satisfacción por los avances positivos y efectivos de la Asociación Estratégica establecida en 2015, especialmente tras la visita de Estado del presidente Marcos Jr. a Vietnam en enero de 2024.



Las dos partes acordaron emitir una declaración conjunta para elevar las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, abriendo una nueva etapa de desarrollo para la cooperación entre ambos países.



En este nuevo marco, ambas naciones pactaron coordinar la elaboración de un programa de acción para implementar esta asociación reforzada. También coincidieron en fortalecer la confianza política y consolidar una base estratégica sólida mediante el aumento de los intercambios de alto nivel, el aprovechamiento de los mecanismos de cooperación existentes y el fortalecimiento de los vínculos entre organismos, sectores y localidades de ambos países.



Las dos partes acordaron reforzar la cooperación práctica en defensa y seguridad, así como en asuntos marítimos y oceánicos, con el objetivo de garantizar la libertad de navegación y sobrevuelo y preservar la paz y la estabilidad regionales. Asimismo, se comprometieron a ampliar la coordinación y el intercambio de experiencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la protección del medio marino y el desarrollo sostenible de la pesca.



En el ámbito económico, acordaron impulsar medidas estratégicas para generar avances significativos en la cooperación bilateral y brindar beneficios tangibles a sus ciudadanos.



Reafirmaron el objetivo de elevar el comercio bilateral a 10 mil millones de dólares, reducir barreras comerciales, diversificar las exportaciones hacia productos con alto potencial y facilitar el acceso mutuo de productos agrícolas, incluidas frutas frescas. También acordaron ampliar la cooperación en áreas emergentes como la economía digital, la economía verde, la economía marítima, la agricultura de alta tecnología y las energías renovables, además de fortalecer el comercio de productos agroforestales y pesqueros.



To Lam y Marcos Jr. coincidieron en promover que las agencias competentes de ambos países continúen facilitando las inversiones y las actividades de promoción comercial. Al destacar que Vietnam es un socio clave para Filipinas en el suministro de fertilizantes y arroz, fundamentales para la seguridad alimentaria, Marcos Jr. propuso celebrar próximamente la tercera reunión del Comité Mixto de Comercio Filipinas-Vietnam y acelerar la implementación de los acuerdos alcanzados en el marco de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



El mandatario filipino reiteró que Filipinas da la bienvenida a los inversionistas vietnamitas interesados en explorar y ampliar proyectos en sectores como las energías renovables, la salud y la transformación digital, y aseguró que su país ofrecerá políticas preferenciales y condiciones favorables para facilitar dichas inversiones.



En materia de educación, cultura e intercambios populares, Marcos Jr. manifestó su deseo de que aumente el flujo de turistas vietnamitas hacia Filipinas y viceversa. También expresó interés en fortalecer los intercambios educativos y la cooperación académica entre universidades de ambos países, especialmente en áreas emergentes como la inteligencia artificial.



Los dos líderes compartieron la visión de promover una cooperación sustantiva en sectores prioritarios, entre ellos la agricultura sostenible y regenerativa, la conectividad de infraestructuras, la apertura de nuevas rutas aéreas directas, el fortalecimiento de la cooperación entre puertos estratégicos y el intercambio de experiencias en transformación digital, gobierno electrónico, inteligencia artificial y desarrollo de ciudades inteligentes.



Respecto a los asuntos regionales e internacionales, reafirmaron su compromiso de coordinar estrechamente posiciones y apoyarse mutuamente en los foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas y la ASEAN. Marcos Jr. agradeció sinceramente el respaldo de Vietnam a Filipinas con vistas a su presidencia de la ASEAN en 2026.



Ambas partes destacaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo, así como de resolver las disputas por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



También acordaron coordinarse con los demás miembros de la ASEAN para impulsar negociaciones efectivas y sustantivas sobre un Código de Conducta en el Mar del Este, en consonancia con el derecho internacional y, en particular, con la UNCLOS de 1982.



Los dos dirigentes coincidieron en promover una estrecha coordinación entre los ministerios, organismos y localidades de ambos países para implementar eficazmente los acuerdos alcanzados por sus máximos líderes, contribuyendo así a impulsar la Asociación Estratégica Integral Reforzada entre Vietnam y Filipinas hacia una nueva etapa de desarrollo./.