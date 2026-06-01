Política

Experto australiano destaca la autonomía estratégica de Vietnam

La principal fortaleza de Vietnam ha sido, durante mucho tiempo, su capacidad para preservar su autonomía estratégica. El país mantiene Asociaciones Estratégicas Integrales (AEI) con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un logro diplomático del que muy pocas naciones pueden presumir, afirmó el profesor Carl Thayer, de la Academia de las Fuerzas de Defensa Australianas de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

Experto australiano destaca la autonomía estratégica de Vietnam

Sídney (VNA) – La principal fortaleza de Vietnam ha sido, durante mucho tiempo, su capacidad para preservar su autonomía estratégica. El país mantiene Asociaciones Estratégicas Integrales (AEI) con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un logro diplomático del que muy pocas naciones pueden presumir, afirmó el profesor Carl Thayer, de la Academia de las Fuerzas de Defensa Australianas de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Australia, el experto señaló que el hecho de que Vietnam mantenga AEI tanto con Washington como con Beijng constituye, quizás, la demostración más destacada de la habilidad diplomática de Hanoi.

Thayer indicó que, desde que asumió el cargo de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam en 2024, To Lam ha sido descrito como “un hombre con una misión”. Según recordó, el líder vietnamita ha identificado como tareas estratégicas y permanentes el fortalecimiento de la defensa y la seguridad nacionales, así como el impulso de las relaciones exteriores y la integración internacional.

A juicio del académico australiano, aunque el actual entorno internacional de seguridad presenta numerosos desafíos, también abre importantes oportunidades para Vietnam. Con los principios de diversificación y multilateralización firmemente consolidados como pilares de la política exterior, el renovado énfasis de To Lam en el desarrollo económico, la defensa nacional y las relaciones exteriores ha hecho aún más necesaria una cooperación internacional más profunda para promover una economía independiente y autosuficiente.

“Sin embargo, la volatilidad del actual orden mundial ha reforzado la necesidad de una participación internacional aún más amplia y diversificada”, añadió Thayer.

Asimismo, destacó que, a medida que ha aumentado el peso económico de Vietnam, el país ha fortalecido su defensa de los principios del derecho internacional y de la igualdad soberana entre los Estados. “Estos valores son ampliamente compartidos en toda la región y están reflejados en la Perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico (AOIP)”, afirmó.

El experto señaló que, con el objetivo de traducir estos principios compartidos en alianzas concretas, el secretario general y presidente To Lam ha supervisado el establecimiento o la elevación del nivel de las relaciones con seis nuevos socios internacionales, entre ellos Malasia, Nueva Zelanda, Indonesia, Singapur, Tailandia, el Reino Unido y la Unión Europea. Todos ellos respaldan los principios de la AOIP y otros marcos de cooperación estrechamente alineados con esa visión.

Vietnam tiene la oportunidad de consolidar aún más su papel de liderazgo dentro de la ASEAN, fortalecer la cooperación con socios afines y demostrar que Hanoi es, y seguirá siendo, un amigo, un socio confiable y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional, concluyó Thayer./.

VNA
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