Actividades budistas contribuyen a fortalecer la relación especial entre Vietnam y Laos

Vientiane (VNA) – Una solemne ceremonia con motivo del nacimiento de Buda en el año budista 2570 (Vesak 2026) se celebró el 31 de mayo en la pagoda Phat Tich, en Vientiane, Laos.



La actividad reunió a monjes y monjas de Vietnam y Laos, representantes de la Organización de la Comunidad Budista de Laos, delegados de organismos y asociaciones, así como miembros de la comunidad vietnamita residente en la capital laosiana.



Durante la ceremonia, los asistentes escucharon un mensaje del venerable Thich Tri Quang, patriarca supremo del Consejo de Patrocinio de la Sangha Budista de Vietnam (VBS), quien destacó que, en un contexto mundial marcado por crecientes incertidumbres, los valores budistas de compasión y sabiduría continúan siendo pilares esenciales para promover la paz, la solidaridad y el desarrollo sostenible.



El mensaje también recordó que 2026 marca el 45.º aniversario de la fundación de la Escuela Budista de Vesak (7 de noviembre de 1981-2026), así como la próxima celebración del X Congreso Nacional Budista, prevista para noviembre en Ciudad Ho Chi Minh.



En su intervención, el venerable Thich Minh Quang, abad de la pagoda Phat Tich, subrayó que Vesak no solo responde a las necesidades espirituales de la comunidad vietnamita en Laos, sino que también contribuye a fomentar los intercambios entre los pueblos y a fortalecer la especial amistad entre los dos países vecinos.



Asimismo, exhortó a los vietnamitas residentes en Laos a mantener la unidad, estrechar sus vínculos con la patria y preservar las tradiciones culturales de Vietnam.



La ceremonia incluyó los principales rituales tradicionales de Vesak, entre ellos la procesión de Buda, el canto de sutras, el baño simbólico de la imagen de Buda y oraciones por la paz y la prosperidad.



En esta ocasión, la pagoda Phat Tich y sus benefactores entregaron 200 paquetes de ayuda a personas con discapacidad y familias en situación vulnerable, en una acción que reflejó el espíritu budista de compasión y solidaridad, al tiempo que contribuyó a proyectar una imagen positiva de la comunidad vietnamita en Laos./.

VNA