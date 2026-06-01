Política

Experto chino: Discurso de To Lam refleja la voz representativa de la región

El discurso pronunciado por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante la ceremonia inaugural de la 23.ª edición del Diálogo Shangri-La fue una de las intervenciones más influyentes del foro y recibió una amplia acogida entre los participantes.

El profesor Mi Liang, director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Foto: VNA
El profesor Mi Liang, director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Foto: VNA

Beijing (VNA)- El discurso pronunciado por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante la ceremonia inaugural de la 23.ª edición del Diálogo Shangri-La fue una de las intervenciones más influyentes del foro y recibió una amplia acogida entre los participantes.

Así lo afirmó el profesor Mi Liang, director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (China) en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias sobre el tema.

Según Mi Liang, el discurso de To Lam tuvo un carácter positivo y constructivo, y reflejó en gran medida las posiciones compartidas por la mayoría de los países del Sudeste Asiático.

Las observaciones sobre las tres crisis fundamentales que enfrenta actualmente el mundo - la crisis del orden internacional, la crisis del modelo de desarrollo y la crisis de la confianza estratégica - constituyen las causas profundas de la actual situación de inestabilidad y desorden global, además de afectar gravemente a numerosos países pequeños y medianos, opinó.

El académico señaló que el llamamiento a reconstruir el orden internacional sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional coincide con las aspiraciones de numerosos países del Sudeste Asiático y del Sur Global.

Asimismo, destacó que el énfasis en el papel central de la ASEAN y la propuesta de desarrollar una arquitectura de seguridad regional liderada por la organización reflejan una visión independiente, autónoma y acorde con los principios del derecho internacional.

Mi Liang también valoró positivamente que To Lam reafirmara el principio de la política de defensa vietnamita conocido como los “cuatro no”, según el cual la seguridad sostenible debe fundamentarse en el desarrollo y la confianza mutua, y no en la carrera armamentística.

En su opinión, la postura diplomática equilibrada de Vietnam, que evita alinearse con bloques de poder mientras respeta el derecho internacional, así como su promoción de la diplomacia preventiva y de un enfoque integral de la seguridad, responde a los intereses de la región.

El experto chino consideró que el discurso tuvo un carácter constructivo e independiente, además de reflejar las aspiraciones comunes de numerosos países del Sudeste Asiático. A su juicio, también podría convertirse en una orientación relevante para la política exterior vietnamita en los próximos años.

En particular, al responder una pregunta de un representante chino, To Lam destacó el papel del mecanismo de diálogo estratégico “3+3” entre Vietnam y China en los ámbitos de la diplomacia, la defensa y la seguridad pública, subrayando su contribución al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la cooperación regional.

Mi Liang señaló que, en su primera intervención en el Diálogo Shangri-La como secretario general y presidente de Vietnam, To Lam evidenció la evolución del país desde una posición de participación hacia un papel más activo en la configuración de la agenda regional.

Las propuestas vietnamitas para reforzar la centralidad de la ASEAN, promover la diplomacia preventiva y vincular el desarrollo con la seguridad fueron consideradas aportes concretos a la construcción de una arquitectura regional de seguridad inclusiva, sostenible y basada en normas.

Según el profesor Mi Liang, la postura de Vietnam de no alineamiento, independencia y responsabilidad internacional genera expectativas de estabilidad mediante el diálogo institucional y los mecanismos multilaterales, y abre una vía para que la arquitectura de seguridad regional desde una lógica de “equilibrio de poder” hacia un modelo de “gobernanza compartida basada en normas”./.

VNA
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