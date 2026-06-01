Vietnam y Singapur profundizan cooperación en inteligencia artificial e innovación

Singapur (VNA) – Expertos e intelectuales vietnamitas radicados en Singapur consideran que las relaciones bilaterales ofrecen amplias oportunidades para reforzar la cooperación en ciencia y tecnología, inteligencia artificial (IA), semiconductores e innovación, tras la reciente visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, a Singapur.

A su juicio, la elevación de los vínculos entre ambos países al nivel de Asociación Estratégica Integral ha sentado una sólida base política e institucional para ampliar la colaboración en tecnologías estratégicas, consideradas motores clave del crecimiento regional y mundial.

En declaraciones a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Singapur, el doctor Ha Son Tung, investigador de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur (A*STAR), señaló que ambas naciones cuentan con condiciones favorables para fortalecer la cooperación, especialmente en ciencia, tecnología e innovación.

Según explicó, Singapur figura entre los países pioneros de Asia en el desarrollo de industrias tecnológicas estratégicas. Vietnam, por su parte, ha impulsado políticas para el desarrollo de la industria de semiconductores desde la década de 1970 y recientemente lanzó una estrategia de nueva generación para responder al rápido avance de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

Ha Son Tung destacó que Singapur puede aportar valiosas experiencias a Vietnam en ámbitos como la gobernanza tecnológica, el desarrollo de ecosistemas de investigación y la formación de recursos humanos altamente cualificados. Asimismo, señaló que la cercanía geográfica, las similitudes culturales y los crecientes lazos económicos favorecen la ampliación de programas conjuntos de investigación.

Tomando como referencia el éxito de los Parques Industriales Vietnam-Singapur (VSIP), propuso extender la cooperación hacia sectores de alta tecnología mediante proyectos de investigación conjuntos entre instituciones científicas y tecnológicas de ambos países. En particular, consideró prioritario impulsar la formación de profesionales especializados en inteligencia artificial y semiconductores.

El capital humano desempeña un papel decisivo en el desarrollo de las industrias tecnológicas de vanguardia. Por ello, la cooperación en la capacitación de personal altamente cualificado y el intercambio de experiencias en el desarrollo de recursos humanos será de gran importancia para ambas naciones, afirmó.

Otra ventaja significativa, añadió, es la creciente comunidad de científicos y expertos vietnamitas que trabajan en Singapur, muchos de los cuales ocupan puestos relevantes en empresas tecnológicas multinacionales, universidades de prestigio e institutos de investigación.

A su entender, esta comunidad constituye un “puente estratégico” capaz de promover la cooperación científica, facilitar la transferencia tecnológica y conectar recursos y capacidades entre los dos países.

Por su parte, el doctor Luu Anh Tuan, profesor asociado de la Facultad de Informática y Ciencia de Datos de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), destacó el enorme potencial de cooperación bilateral en inteligencia artificial, transformación digital y gobernanza tecnológica.

Señaló que Singapur ha acumulado una amplia experiencia en la construcción de ecosistemas digitales nacionales y en la aplicación de soluciones basadas en IA, mientras que Vietnam dispone de una fuerza laboral joven, dinámica y con gran capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías.

Según indicó, un mayor intercambio de conocimientos y el desarrollo conjunto de aplicaciones prácticas de inteligencia artificial podrían convertirse en un importante impulso para el avance tecnológico no solo de Vietnam y Singapur, sino también de toda la región del Sudeste Asiático.

Los expertos coincidieron en que, en un contexto de creciente competencia tecnológica global, una cooperación más estrecha en inteligencia artificial, semiconductores e innovación no solo generará beneficios económicos, sino que también reforzará la competitividad y la capacidad de adaptación de ambos países ante futuras transformaciones tecnológicas.

Asimismo, expresaron su esperanza de que la visita de To Lam contribuya a acelerar los programas bilaterales de cooperación científica y tecnológica, al tiempo que fortalezca los vínculos entre las comunidades académicas, las empresas tecnológicas y las instituciones de investigación de ambas naciones.

Con unas relaciones bilaterales en constante expansión y una firme apuesta compartida por la innovación, la cooperación en inteligencia artificial y tecnologías avanzadas se perfila como uno de los pilares más dinámicos de la asociación entre Vietnam y Singapur en los próximos años./.