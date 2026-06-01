Equipo vietnamita conquista el campeonato regional de deportes electrónicos del juego FFWS SEA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El equipo vietnamita SECRET WAG hizo historia al proclamarse campeón de la Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) Primavera 2026, el principal campeonato regional de deportes electrónicos del juego Free Fire, tras imponerse a los mejores conjuntos de la región y adjudicarse un premio de 100 mil dólares ante una entusiasta afición el 31 de mayo.



La victoria representa un hito para los deportes electrónicos de Vietnam, ya que SECRET WAG se convirtió en el primer equipo del país en conquistar un título de la FFWS SEA jugando como anfitrión. El resultado refleja además el creciente nivel competitivo y la consolidación de Vietnam como una de las principales potencias regionales en Free Fire.



El torneo, que arrancó el 24 de abril, reunió a 18 de los equipos más destacados del Sudeste Asiático. Tras varias semanas de competición, los 12 mejores avanzaron a la gran final disputada en Ciudad Ho Chi Minh los días 30 y 31 de mayo.



El evento congregó a cerca de mil 500 espectadores en el Estadio Cubierto Military Zone 7 y superó los 300 mil espectadores en línea. Entre los participantes figuraban reconocidos equipos de la región como Buriram United Esports y Team Falcons, de Tailandia; RRQ Kazu y EVOS Divine, de Indonesia; y Aurora Gaming, de Malasia.



La fase final se disputó bajo el formato Champion Rush, que exige a los equipos alcanzar primero la barrera de los 90 puntos para poder aspirar al título mediante una victoria, un sistema que incrementó la emoción y la incertidumbre de la competencia.



No obstante, SECRET WAG se consolidó rápidamente como el gran favorito. El conjunto vietnamita consiguió cuatro Booyahs en apenas seis partidas, convirtiéndose en el primer equipo en ganar una final bajo el formato Champion Rush en solo seis encuentros. Aprovechando su dominio, logró el Booyah decisivo que le otorgó el campeonato en medio de la euforia de miles de aficionados.



Tras la conclusión de la FFWS SEA Primavera 2026, los ocho mejores equipos del torneo, junto con EVOS Divine, vigente campeón de la Esports World Cup 2025, obtuvieron su clasificación para la Esports World Cup 2026.



El certamen mundial brindará a los principales representantes del Sudeste Asiático, entre ellos SECRET WAG y otros equipos vietnamitas, la oportunidad de competir frente a los mejores del planeta y reforzar aún más la presencia de la región en la escena internacional de los deportes electrónicos./.

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