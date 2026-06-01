Vinachem fortalece su presencia en Filipinas con nuevos acuerdos de cooperación

Manila (VNA) - El Grupo Químico de Vietnam (Vinachem) dio un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional al firmar varios memorandos de entendimiento con importantes empresas filipinas durante el Foro Empresarial Vietnam-Filipinas, celebrado recientemente en Manila.

Los acuerdos fueron suscritos en el marco de la visita de Estado a Filipinas del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, realizada del 31 de mayo al 1 de junio por invitación del mandatario filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Entre los socios se encuentra Puregold Price Club, Inc., uno de los principales grupos minoristas de Filipinas, con una red de más de 600 supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia. Ambas partes acordaron impulsar la incorporación de productos de consumo de Vinachem a los canales de distribución de la empresa filipina, con especial énfasis en artículos para lavandería, cuidado del hogar y productos de alta rotación.

Asimismo, Vinachem firmó un acuerdo con Planter Products Inc., una destacada compañía del sector agrícola, para fortalecer la cooperación en el suministro de fertilizantes y pesticidas, además de explorar oportunidades de transferencia tecnológica y desarrollo de soluciones orientadas a una agricultura sostenible.

Por otro lado, el grupo vietnamita alcanzó un entendimiento con Sun Prince TBA Corporation, empresa con sólida presencia en el mercado filipino de neumáticos y productos auxiliares para automóviles. La colaboración estará enfocada en ampliar la distribución de caucho industrial, neumáticos, baterías y otros productos industriales de Vinachem en Filipinas.

El Grupo Químico de Vietnam (Vinachem) firma un Memorando de Entendimiento para la cooperación estratégica con Planter Products Inc. (Foto: Vinachem)

Los acuerdos tienen como objetivo establecer alianzas de largo plazo, ampliar mercados, aprovechar las fortalezas de cada socio y fomentar la cooperación en sectores vinculados a la alta tecnología y la economía verde.

Estas iniciativas se alinean con la estrategia de desarrollo de Vinachem para la nueva etapa, centrada en la innovación tecnológica, la transformación digital, la transición ecológica y la creación de productos con un elevado contenido científico y tecnológico.

Según la dirección del grupo, los acuerdos alcanzados en Manila no solo buscan ampliar los mercados de exportación, sino también sentar las bases para consolidar la presencia comercial de Vinachem en una de las economías más dinámicas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Gracias a las redes de distribución, comercio minorista y agricultura de sus socios filipinos, los principales productos de la corporación vietnamita podrán llegar de forma más directa a consumidores y empresas locales, favoreciendo la creación de canales de cooperación duraderos en los ámbitos comercial, tecnológico y del desarrollo sostenible.

En el contexto de la creciente integración económica internacional de Vietnam y de la implementación de la Resolución No. 79-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía estatal, Vinachem considera la cooperación internacional como un motor clave para ampliar sus oportunidades de crecimiento, fortalecer su competitividad e incrementar su participación en las cadenas globales de valor.

Los resultados obtenidos en Manila no solo abren nuevas perspectivas para los productos estratégicos de Vinachem, sino que también contribuyen a reforzar los vínculos de cooperación económica, industrial y tecnológica entre Vietnam y sus socios de la región./.

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