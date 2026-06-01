Vietnam y Filipinas impulsan nexos mediante una Asociación Estratégica Reforzada

Manila(VNA) – Vietnam y Filipinas emitieron hoy una Declaración Conjunta sobre la elevación de sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Reforzada, con el fin de robustecer la seguridad, prosperidad y bienestar de ambos pueblos en un entorno regional dinámico.



El acuerdo fue alcanzado durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Filipinas, por invitación del presidente anfitrión Ferdinand R. Marcos Jr.



El histórico viaje coincidió con la celebración del quincuagésimo aniversario del establecimiento de los lazos diplomáticos y una década de cooperación bilateral bajo el marco actual.



Durante las conversaciones oficiales desarrolladas en Manila, los jefes del Estado de Vietnam y Filipinas presenciaron el intercambio de acuerdos bilaterales, y ratificaron su compromiso con el multilateralismo, el respeto mutuo y la observancia estricta del derecho internacional, fundamentado en la Carta de las Naciones Unidas y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Con el propósito de operativizar la nueva categoría de sus nexos, los líderes instruyeron a sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores a coordinar estrechamente el diseño de un nuevo Plan de Acción, optimizando al mismo tiempo los mecanismos institucionales vigentes como la Comisión Conjunta de Cooperación Bilateral y las consultas sobre asuntos marítimos y oceánicos.



En el ámbito económico, los mandatarios expresaron su determinación de superar la meta de diez mil millones de dólares en el comercio bidireccional, promoviendo un intercambio equilibrado mediante la reducción de barreras arancelarias y una mayor colaboración entre los sectores público y privado. Asimismo, acordaron explorar áreas emergentes asociadas a la ciencia, tecnología, transformación digital, gobernanza electrónica, inversiones en manufactura y proyectos de economía verde y creativa.



En materia agrícola, se comprometieron a impulsar la investigación conjunta y el comercio en los rubros del arroz y la pesca, fortaleciendo las cadenas de suministro y la seguridad alimentaria frente a los desafíos climáticos, además de intensificar las acciones coordinadas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Filipinas, Ferdinand R. Marcos Jr., presencian la firma de documentos de cooperación bilateral. (Foto: VNA)



La seguridad y la defensa nacional se consolidaron como pilares fundamentales de la Asociación Estratégica Reforzada. Ambas partes pactaron sostener intercambios de alto nivel entre sus estamentos militares, ampliar el intercambio de información, institucionalizar visitas de buques y desarrollar actividades conjuntas para responder a contingencias en el mar, extendiendo la cooperación a la medicina militar, logística, operaciones de búsqueda y salvamento, asistencia humanitaria y alivio de desastres.



En el sector civil, las dos partes se comprometieron a optimizar las políticas de visados para marinos y pescadores, garantizando su seguridad y dignidad, al tiempo que acordaron robustecer la cooperación policial contra los delitos transnacionales, incluyendo el fraude cibernético, la trata de personas, el contrabando de migrantes y el lavado de dinero mediante protocolos claros de notificación e investigación.



Respecto a la agenda regional e internacional, To Lam y Ferdinand R. Marcos Jr. reafirmaron la importancia de fortalecer la unidad y centralidad de la ASEAN, de cara a la presidencia del bloque por parte de Filipinas este año y la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



En relación con el Mar del Este, los mandatarios reiteraron la postura unificada de la ASEAN sobre el mantenimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo, abogando por la resolución pacífica de controversias de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 y respaldando el Fallo Arbitral de 2016.



Instaron a las partes a ejercer la moderación, cumplir plenamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) de 2002 entre la ASEAN y China, además de avanzar hacia la pronta adopción de un Código de Conducta (COC) sustantivo y eficaz al respecto./.