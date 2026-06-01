Indulto en Vietnam, política humanitaria que impulsa la reintegración social de los reclusos

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam organizó hoy una ceremonia para anunciar la Decisión de Amnistía de 2026 del Presidente de la República para los reclusos que cumplen los requisitos en la prisión de Thanh Xuan.

Representantes de la prisión anunciaron la decisión del Presidente de conceder el indulto a más de 200 presos que han mostrado un proceso de rehabilitación positiva y cumplen las condiciones requeridas.

En su intervención, el miembro del Buró Político del Partido Comunista y viceprimer ministro permanente Phạm Gia Túc afirmó que el indulto es una política humanitaria que refleja la tradición de tolerancia del pueblo vietnamita, y al mismo tiempo constituye una oportunidad para que las personas que han cometido errores puedan rehacer sus vidas.

Señaló que desde 2009 hasta la actualidad, el Presidente de la República ha decidido conceder el indulto anticipado en 12 ocasiones a más de 120.000 reclusos. La mayoría de las personas indultadas se han integrado rápidamente en la comunidad, llevando una vida estable y honesta. Muchos de ellos se han convertido en empresarios exitosos y participan en actividades sociales locales. La tasa de reincidencia entre los indultados es muy baja.

Según Gia tuc, las decisiones de indulto siempre reciben el apoyo de la población y la alta valoración de la comunidad internacional, contribuyendo a mantener la seguridad política y el orden social.

También destacó que, aunque el proceso de selección de indultos se llevó a cabo en un corto período de tiempo y con una gran carga de trabajo, con un alto sentido de responsabilidad, el Consejo Asesor y los ministerios, especialmente el Ministerio de Seguridad Pública como organismo permanente, han actuado conforme a la ley, garantizando transparencia, objetividad, democracia y equidad; todos los reclusos han tenido las mismas oportunidades sin discriminación por género, religión, nacionalidad, edad o tipo de delito, siempre que cumplieran las condiciones establecidas.

Felicitando a los indultados, el subjefe del Gobierno subrayó que el indulto es solo el comienzo de un camino hacia una vida recta. Aún existen dificultades y desafíos, incluso tentaciones de elementos negativos. Sin embargo, expresó su esperanza de que superen las dificultades y se conviertan en ciudadanos útiles, construyendo una vida estable y sin reincidir.

Para los reclusos que aún no han sido indultados, los alentó a seguir cumpliendo bien las normas, estudiar y trabajar activamente para cumplir pronto los requisitos de la política de clemencia del Partido y del Estado.

Asimismo, valoró altamente el papel de las fuerzas de gestión penitenciaria, centros de educación obligatoria y escuelas de reeducación, reconociendo la labor silenciosa del personal y oficiales, considerados “maestros” en un entorno educativo especial, que han ayudado con dedicación a la mejora de los reclusos.

En esta ocasión, pidió a las autoridades locales implementar eficazmente las políticas de apoyo a la reintegración social, especialmente el Decreto Nº 49 y la Decisión Nº 22 del Primer Ministro sobre créditos para personas que han cumplido condena.

También hizo un llamado a organizaciones, empresas, individuos y familias para que no discriminen y brinden apoyo para que los indultados puedan estabilizar pronto sus vidas.

En nombre de los indultados, Ke Thị Thu Thao, nacida en 1986 y originaria de la provincia de Phu Tho, expresó su profunda gratitud hacia los líderes del Partido y del Estado por la clemencia otorgada, así como hacia la dirección y el personal de la prisión de Thanh Xuan por su apoyo durante el período de cumplimiento de condena.

Señaló que durante su estancia en la prisión, recibió el trato adecuado conforme a las políticas del Estado y condiciones favorables en lo material y espiritual, en un entorno de vida, estudio y trabajo justo. También manifestó su deseo de que las autoridades, organizaciones sociales, gobiernos locales y empresas faciliten oportunidades de empleo para poder reintegrarse plenamente a la sociedad como ciudadana honesta y útil.

Por su parte, Nguyen Thanh Truong, director del Departamento de Gestión de Prisiones, Centros de Educación Obligatoria y Escuelas de Reeducación (C10, Ministerio de Seguridad Pública), afirmó que, durante la implementación del programa de amnistía de 2026, el organismo permanente ha recibido siempre la dirección oportuna de los líderes del Partido, el Estado y el Ministerio de Seguridad Pública.

Reafirmó que continuará dirigiendo las instituciones penitenciarias para completar las tareas restantes y asesorará al Ministerio de Seguridad Pública para que las fuerzas policiales locales y los gobiernos continúen apoyando la recepción y la reintegración de las personas indultadas en la comunidad./.

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