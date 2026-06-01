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Concierto en Hanoi celebra 76 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Polonia

Un concierto especial en Hanoi conmemoró los 76 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Polonia, fortaleciendo el intercambio cultural bilateral.

El programa especial de conciertos "El Flujo de la Música" conmemora el 76.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Polonia. (Foto: VNA)
El programa especial de conciertos "El Flujo de la Música" conmemora el 76.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Polonia. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Un concierto especial titulado "El Flujo de la Música" se celebró el 31 de mayo en Hanoi para conmemorar el 76.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Polonia.

Organizado conjuntamente por la Asociación de Música Clásica de Vietnam y la Embajada de Polonia en Vietnam, el evento rindió homenaje a la sólida amistad entre ambos países y destacó el poder de la música como un lenguaje universal capaz de unir culturas y trascender fronteras.

En su intervención, la embajadora de Polonia en Vietnam, Joanna Skoczek, afirmó que el concierto reflejó los estrechos vínculos entre los pueblos y las culturas de ambas naciones, y lo describió como un símbolo de la amistad bilateral.

El programa se dividió en dos partes y contó con las actuaciones del pianista polaco Rafał Łuszczewski y del pianista vietnamita Nguyen Viet Trung.

Nguyen Viet Trung inauguró la velada con los Impromptus Op. 10 de Franz Schubert. Posteriormente, Łuszczewski interpretó los números 1 y 2 del Concierto para piano n.º 90 y la Sonata para piano n.º 3 de Serguéi Prokófiev, además de la Balada n.º 4 en fa menor, el Andante Spianato y la Gran Polonesa Brillante, Op. 22, de Frédéric Chopin.

El pianista polaco continuó su actuación con la Rapsodia Op. 79 n.º 1 de Johannes Brahms y varias obras de Chopin, entre ellas el Vals Op. 34, el Nocturno Op. 15 y el Scherzo n.º 3. El concierto concluyó con el célebre Concierto de Varsovia de Richard Addinsell, una pieza de gran carga emocional que evoca la riqueza histórica y cultural de Europa.

Concebido como un viaje artístico ininterrumpido, el evento reunió a dos generaciones de pianistas en un diálogo musical orientado a promover la conexión, el intercambio cultural y el entendimiento mutuo, contribuyendo al mismo tiempo al fortalecimiento de la cooperación integral entre Vietnam y Polonia.

Łuszczewski, artista Steinway desde 2003, cuenta con más de 25 años de trayectoria internacional en prestigiosas salas de concierto. Posee un amplio repertorio y ha obtenido numerosos premios en certámenes internacionales de piano, consolidándose como uno de los intérpretes más destacados de la obra de Chopin.

Por su parte, Nguyen Viet Trung es una de las figuras más sobresalientes de la música clásica contemporánea de Vietnam. Ganador del primer premio en el Festival Nacional de Piano de Polonia en 2021, ha participado en el Concurso Internacional de Piano Chopin y se ha presentado en escenarios de Europa, Asia y Estados Unidos, donde ha sido reconocido por sus refinadas interpretaciones de Chopin y otros grandes compositores clásicos./.

VNA
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