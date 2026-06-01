Vietnam y Filipinas buscan elevar la cooperación económica bilateral

Manila (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., asistieron hoy aquí al Foro de Negocios Vietnam - Filipinas, evento en el cual el mandatario vietnamita subrayó la necesidad de elevar la cooperación económica bilateral a un nuevo nivel de calidad, profundidad y sustancia.



Organizado en el marco de la visita de Estado del máximo dirigente de Vietnam a Filipinas por el Ministerio de Finanzas y la Embajada de Hanoi en Manila, de conjunto con el Ministerio de Comercio e Industria y la Cámara de Comercio e Industria de Filipinas, así como la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), el foro sirvió de plataforma para orientar el futuro de los nexos comerciales.



Al intervenir ante el empresariado de ambos países, To Lam destacó los lazos de amistad tradicional entre los dos Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), acentuando que el año 2026 posee un significado especial al conmemorarse el quincuagésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.



El presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., en el Foro de Negocios Vietnam - Filipinas. (Foto: VNA)

Tras repasar el fortalecimiento de los vínculos basado en la confianza política y el respeto mutuo a lo largo de medio siglo, el mandatario recordó que la cooperación creció con fuerza desde la elevación de las relaciones bilaterales a la categoría de Asociación Estratégica en 2015, abarcando la política, defensa, seguridad, comercio, inversiones, agricultura, turismo, educación y el intercambio pueblo a pueblo. Asimismo, anunció que en esta visita de Estado ambas partes acordaron actualizar sus lazos al nivel de una Asociación Estratégica Reforzada.



Respecto al panorama regional, To Lam expresó su confianza en que Filipinas desempeñará con éxito la presidencia de la ASEAN en 2026 para impulsar un bloque unido, resiliente, inclusivo, conectado y con alta capacidad de adaptación. Al evaluar los resultados económicos positivos alcanzados gracias a la complementariedad de los mercados y el dinamismo empresarial, el jefe de Estado vietnamita instó a generar nuevos avances para que el comercio, la inversión y el turismo operen como motores principales de los nexos de la Asociación Estratégica Reforzada.



De acuerdo con el dirigente, es momento de que la colaboración económica no solo se expanda en escala, sino que mejore en calidad y profundidad, llamando a estabilizar el comercio y la seguridad alimentaria de manera equilibrada y sostenible.



Entre las líneas de acción sugeridas por el dirigente vietnamita, se enfatizó el aprovechamiento mutuo de las dos economías en agricultura, pesca, alimentos procesados, bienes de consumo, comercio digital y logística para estructurar cadenas de suministro con alta resiliencia ante los cambios globales.



To Lam propuso incentivar las inversiones bidireccionales en sectores de alto valor a largo plazo como la agricultura moderna, energías limpias, economía digital e innovación, transitando del mero intercambio de mercancías hacia la coinversión, la coproducción y una mayor inserción en las cadenas de valor de la región.



Asimismo, instó a ampliar la conectividad aérea y logística para reducir costos y acercar ambos mercados marítimos dinámicos, al tiempo que propuso flexibilizar los mecanismos de cooperación enfocándolos en las empresas.



To Lam ratificó que Vietnam prepara de manera activa las mejores condiciones institucionales, de infraestructura, logística y energía para acompañar a los inversores, promoviendo la transparencia, la estabilidad, la previsibilidad y el diálogo continuo. En ese sentido, exhortó a las corporaciones de las dos partes a adoptar un enfoque más proactivo, creativo y de largo plazo para compartir tecnologías y expandir mercados.



Por su parte, el presidente filipino Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dio la bienvenida a los asistentes y recalcó que la presencia de la alta dirección de ambas naciones evidencia la fuerza duradera del vínculo bilateral y la determinación conjunta de cooperar en múltiples campos frente a las rápidas transformaciones tecnológicas y de las cadenas de suministro globales.



Al evocar los 50 años de relaciones diplomáticas como la base para la paz y el entendimiento mutuo, Marcos Jr. aseveró que Vietnam se convirtió en un socio indispensable para el comercio, las inversiones y la tecnología, además de constituir un eslabón fundamental en la seguridad alimentaria, los suministros industriales y los componentes electrónicos esenciales.



Indicó que, si bien los gobiernos trazan las directrices, las reformas y las obras de infraestructura, el progreso recae en quienes transforman las ideas en realidades. Manifestó su deseo de que el foro materialice los debates en planes concretos para asegurar un futuro próspero y seguro.



Durante el desarrollo del foro de negocios, la aerolínea vietnamita Vietjet anunció la apertura de una ruta directa que conectará a Ciudad Ho Chi Minh con la ciudad filipina de Cebu, un relevante centro económico, turístico y aeronáutico, con miras a facilitar los viajes y profundizar el intercambio en el espacio de la ASEAN.



En la ocasión, diversos grupos económicos y empresas de ambos países procedieron al intercambio de acuerdos de cooperación en sectores estratégicos como energía, turismo, aviación, productos químicos, ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, consolidando así las áreas de fortaleza compartidas por Vietnam y Filipinas./.