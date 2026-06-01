PMI manufacturero de Vietnam alcanza su nivel más alto en tres meses

Hanoi (VNA)- El sector manufacturero de Vietnam mostró señales de mejora en mayo de 2026, impulsado por la recuperación de los nuevos pedidos, lo que permitió que la producción y la actividad empresarial continuaran expandiéndose.



Según la encuesta de S&P Global, el Índice de Gestores de Compras (PMI) del sector manufacturero alcanzó los 52,8 puntos en mayo, frente a los 50,5 puntos registrados el mes anterior, situándose en su nivel más alto desde febrero de 2026. Además, se trata del undécimo mes consecutivo de mejora de las condiciones empresariales.



Los nuevos pedidos volvieron a crecer tras una ligera caída en abril, registrando el incremento más pronunciado de los últimos tres meses. Algunas empresas señalaron que sus clientes aumentaron las compras preventivas de inventario para protegerse ante posibles interrupciones en el suministro y aumentos de precios derivados del conflicto en Oriente Medio.



Los nuevos pedidos de exportación también se recuperaron después de dos meses de contracción, aunque el ritmo de crecimiento siguió siendo moderado debido a los elevados costos de transporte y las dificultades logísticas. Como resultado, la producción manufacturera aumentó por decimotercer mes consecutivo y registró su expansión más rápida desde febrero de este año.



La actividad de compras de los fabricantes volvió a crecer por primera vez tras tres meses de descenso, reflejando una mayor necesidad de acumular materias primas.



No obstante, las presiones sobre los costos continuaron intensificándose. Los costos de los insumos aumentaron por cuarto mes consecutivo y alcanzaron el ritmo de crecimiento más elevado desde abril de 2011, principalmente debido al encarecimiento de los combustibles, el petróleo y el transporte. Los precios de venta también siguieron aumentando, aunque a un ritmo más moderado que en el mes anterior.



La encuesta reveló asimismo que los plazos de entrega continuaron alargándose debido a los elevados costos de transporte y a las persistentes dificultades en la cadena logística. Tanto los inventarios de materias primas como los de productos terminados disminuyeron, siendo la caída de las existencias de insumos la más pronunciada en casi un año.



A pesar de la recuperación de los pedidos, las empresas continuaron reduciendo personal, al considerar que su capacidad actual era suficiente para gestionar el volumen de trabajo existente. Al mismo tiempo, la carga de trabajo pendiente disminuyó por segundo mes consecutivo.



En cuanto a las perspectivas, la confianza empresarial aumentó en mayo hasta su nivel más alto de los últimos tres meses, respaldada por las expectativas de una mejora de los pedidos y por los planes de expansión de la producción. Sin embargo, el optimismo siguió moderado por la preocupación ante los posibles efectos prolongados del conflicto en Oriente Medio.



Andrew Harker, director de Economía de S&P Global Market Intelligence, señaló que el PMI de mayo envía señales positivas gracias a la recuperación de los nuevos pedidos y al fortalecimiento de la producción.



No obstante, advirtió que parte de este crecimiento podría estar vinculada a estrategias de acumulación preventiva de inventarios ante los riesgos asociados al conflicto en Oriente Medio, por lo que recomendó cautela al evaluar la sostenibilidad de la actual tendencia expansiva.



Según Harker, las presiones sobre los costos continúan siendo uno de los principales desafíos para la industria manufacturera vietnamita, mientras que la evolución del conflicto en Oriente Medio seguirá influyendo de manera significativa en las perspectivas del sector durante los próximos meses./.

VNA