Piden acelerar desarrollo de viviendas de alquiler en región económica clave del Norte de Vietnam

Hai Phong, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, encabezó hoy una reunión con las autoridades de la ciudad de Hai Phong y las provincias de Quang Ninh, Bac Ninh, Ninh Binh y Hung Yen para impulsar la implementación de las directrices del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, orientadas al desarrollo de viviendas de alquiler en la región económica clave del Norte.



Durante el encuentro, los participantes analizaron la demanda real de este tipo de viviendas en cada localidad, evaluaron la brecha existente entre la oferta y las necesidades actuales, e identificaron los principales obstáculos relacionados con los mecanismos de política y su aplicación. Asimismo, intercambiaron experiencias y debatieron propuestas para perfeccionar la planificación, agilizar los procedimientos administrativos, movilizar recursos financieros y fortalecer el marco jurídico del sector.



En su intervención, Le Minh Hung subrayó que el desarrollo de viviendas de alquiler constituye una prioridad estratégica definida por el Partido y el Estado, y debe asumirse como una tarea urgente y de largo alcance. Según afirmó, esta política trasciende el ámbito habitacional, ya que está estrechamente vinculada al bienestar social, la calidad de la fuerza laboral, la atracción de inversiones y el desarrollo sostenible de las localidades.



El jefe de Gobierno elogió a Hai Phong por sus avances en la promoción de viviendas sociales y por la consolidación de su fondo local de vivienda, al tiempo que reconoció los esfuerzos de Quang Ninh, Bac Ninh, Ninh Binh y Hung Yen para preparar las condiciones necesarias que permitan desplegar este modelo habitacional.

Panorama del evento. (Fuente: VNA)

No obstante, advirtió que la disponibilidad de viviendas de alquiler sigue siendo insuficiente frente a la creciente demanda, especialmente entre trabajadores y obreros que aún dependen de alojamientos informales con condiciones de vida limitadas.



En este contexto, instó a replantear el modelo de desarrollo inmobiliario, pasando de una estrategia centrada principalmente en la venta de viviendas a otra que combine de manera equilibrada la vivienda comercial y la vivienda de alquiler. A su juicio, este último segmento debe convertirse en un pilar estratégico, sobre todo en aquellas localidades que concentran parques industriales, zonas económicas y una elevada población trabajadora migrante.



Reiteró que el Estado debe desempeñar un papel orientador mediante la planificación, las políticas públicas, el perfeccionamiento institucional y el uso de herramientas financieras que permitan impulsar un mercado inmobiliario sano, capaz de atraer la participación empresarial con beneficios razonables y, al mismo tiempo, garantizar a la población el acceso a viviendas estables y seguras.



El primer ministro también exhortó a Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Ninh Binh y Hung Yen a revisar y ajustar con rapidez sus planes urbanísticos para identificar áreas destinadas a proyectos de alquiler vinculados a los principales parques industriales. Las localidades deberán completar sus programas de desarrollo de viviendas de alquiler durante junio de 2026 y esforzarse por iniciar al menos un proyecto dentro de ese mismo mes, además de poner en marcha iniciativas de mayor escala en la segunda mitad del año.



En materia normativa, pidió a las administraciones locales presentar propuestas concretas para su incorporación a las futuras modificaciones de la Ley de Vivienda y la Ley de Negocios Inmobiliarios.



Paralelamente, el Ministerio de Construcción deberá perfeccionar las políticas relacionadas con este segmento, emitir normas técnicas específicas y elaborar un mapa de la demanda de viviendas por categorías. El Ministerio de Finanzas estudiará incentivos fiscales y financieros destinados a atraer inversiones, mientras que el Banco Estatal diseñará mecanismos de crédito preferencial adecuados para proyectos de alquiler con largos períodos de recuperación de capital.



Finalmente, Le Minh Hung destacó que garantizar el acceso a viviendas adecuadas para trabajadores y empleados contribuirá a fortalecer la estabilidad de los recursos humanos, elevar la competitividad del entorno de inversión, reforzar el bienestar social y crear una base sólida para un crecimiento económico rápido y sostenible en la región económica clave del Norte de Vietnam./.