Salud

Vietnam promueve estilo de vida saludable para niños a través de la nutrición

Vietnam fortalece la nutrición escolar para reducir la desnutrición y la obesidad infantil, promoviendo el desarrollo integral de las futuras generaciones.

Las familias llevan a sus hijos a recibir vitamina A en la clínica del barrio de Bach Mai, en Hanoi. (Foto: VNA)
Las familias llevan a sus hijos a recibir vitamina A en la clínica del barrio de Bach Mai, en Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- En un contexto en el que la desnutrición y el sobrepeso infantil se convierten en desafíos para el sistema de salud de Vietnam, la mejora de la calidad de la nutrición escolar se considera una solución clave para garantizar el desarrollo integral de los niños, tanto en el plano físico como intelectual, sentando una base sólida para la formación de los recursos humanos del futuro del país.

* Base para el desarrollo integral

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la nutrición desempeña un papel especialmente importante en el desarrollo integral de los niños. El período de los primeros 1.000 días de vida se considera una "ventana de oportunidad", ya que influye de manera significativa en el potencial de desarrollo físico e intelectual de cada persona.

No obstante, entre los 3 y los 19 años, los niños y adolescentes continúan atravesando etapas de rápido crecimiento en estatura, peso, desarrollo cerebral y condición física, por lo que requieren una alimentación completa y equilibrada que les permita alcanzar al máximo sus capacidades.

UNICEF también destaca que invertir en la nutrición infantil equivale a invertir en el capital humano de una nación. Los niños que reciben una nutrición adecuada tienen mayores posibilidades de aprender de manera efectiva, mientras que los adultos con una base sólida de salud suelen ser más productivos, contribuyendo al crecimiento económico y a la reducción de los ciclos de pobreza.

Al ser consciente del papel crucial de la nutrición en el desarrollo integral de las futuras generaciones, Vietnam implementa numerosos programas y políticas para mejorar el estado nutricional de los niños, especialmente en el entorno escolar.

Acorde con Le Thai Ha, de la Administración de Prevención de Enfermedades de Vietnam, la nutrición escolar ha logrado resultados muy positivos en los últimos años. La estatura promedio de los jóvenes vietnamitas ha mejorado significativamente y los modelos de comidas escolares se han implementado ampliamente en numerosas escuelas preescolares y primarias de todo el país. En particular, la tasa de desnutrición por retraso del crecimiento entre niños de 5 a 19 años se redujo del 23,4% en 2010 al 14,8% en 2020.

Sin embargo, Vietnam también enfrenta el desafío de la denominada “doble carga” de la malnutrición. Los resultados de las encuestas nacionales muestran que el 17% de los niños de entre 10 y 14 años presentan deficiencia de hierro, una condición que puede afectar la concentración, el rendimiento escolar y el desarrollo físico.

Además, la desnutrición crónica, manifestada en el retraso del crecimiento, y la emaciación o delgadez extrema continúan presentes en numerosas localidades, especialmente en zonas remotas, aisladas y habitadas por minorías étnicas.

Paralelamente, la situación de sobrepeso y obesidad aumenta rápidamente, sobre todo en las zonas urbanas. La proporción de niños de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad pasó del 8,5% en 2010 al 19% en 2020; y tan solo en las zonas urbanas, esta cifra alcanzó el 26,8%.

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El programa de suplementación con vitamina A incluye a niños de entre 6 y menos de 60 meses de edad. (Foto: VNA)

* Elevar la calidad de los almuerzos escolares

El viceministro de Salud Nguyen Tri Thuc sostuvo que Vietnam necesita soluciones innovadoras en nutrición escolar, considerando a la escuela como un frente de batalla para el cuidado y la mejora de la condición física.

Por su parte, Tran Thanh Duong, director del Instituto Nacional de Nutrición, enfatizó la necesidad de implementar soluciones sincronizadas para mejorar el estado nutricional, prestando especial atención a elevar la calidad de los almuerzos escolares, construir estándares y perfeccionar el marco legal.

Según las evaluaciones de UNICEF, la nutrición escolar constituye una de las soluciones más eficaces para mejorar la salud infantil. La organización recomienda que Vietnam considere la inversión en nutrición escolar como una prioridad dentro de su estrategia de desarrollo de recursos humanos, garantice el acceso de los estudiantes a alimentos seguros y nutritivos y a agua potable, y refuerce la protección de los niños frente a la publicidad de alimentos y bebidas no saludables.

Asimismo, UNICEF subraya la necesidad de mejorar la calidad de las comidas escolares para asegurar un adecuado equilibrio nutricional y responder a las necesidades de crecimiento y desarrollo de los estudiantes. También destaca la importancia de fortalecer la educación nutricional y las habilidades para la selección de alimentos saludables.

Con un sistema de políticas apropiado y una inversión coordinada, se espera que Vietnam cuente con mejores condiciones para cumplir eficazmente los objetivos de reducción de la desnutrición y de mejora de la estatura y la condición física de la población, en consonancia con la Estrategia Nacional de Nutrición para el período 2021-2030./.

VNA
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