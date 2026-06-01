Premier vietnamita insta a Hai Phong a liderar la innovación y la transformación digital

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, exhortó a la ciudad de Hai Phong a asumir un papel de vanguardia en la renovación del modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, durante una conferencia en la que se presentó el borrador del informe de inspección y supervisión para el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la urbe.



El documento evaluó cuatro ámbitos fundamentales: el funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles; la implementación de las metas de crecimiento económico superiores al 10% para el período 2026-2030; la ejecución de la Resolución 57 sobre desarrollo científico-tecnológico, innovación y transformación digital nacional; y el trabajo de evaluación y clasificación de las organizaciones partidistas, los militantes y los cuadros directivos.



Según el informe, el Buró Ejecutivo del Partido en Hai Phong ha aplicado de manera rigurosa y oportuna las directrices y resoluciones del Gobierno central. La administración local de dos niveles opera de forma estable y ha contribuido a mejorar la gestión estatal y la prestación de servicios a ciudadanos y empresas. No obstante, persisten desafíos relacionados con la coordinación entre organismos, la calidad desigual de la labor de asesoramiento y el lento avance en la digitalización de documentos y archivos.



En materia económica, la ciudad ha elaborado desde principios de año escenarios de crecimiento y planes de desembolso de inversión pública, ajustándolos de acuerdo con la evolución de la situación. Sin embargo, el aporte de nuevos proyectos y grandes empresas al crecimiento aún no resulta significativo, mientras que los nuevos motores de desarrollo todavía no alcanzan el impulso esperado y algunos proyectos pendientes continúan generando ineficiencias.



Respecto a la implementación de la Resolución 57, Hai Phong transformó rápidamente las orientaciones centrales en programas y planes de acción concretos, con responsabilidades claramente definidas y plazos específicos. A pesar de estos avances, la infraestructura digital, los sistemas de datos y los recursos destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación siguen siendo insuficientes para responder a las demandas del desarrollo.



Durante su intervención, Le Minh Hung destacó que Hai Phong se encuentra entre las localidades más dinámicas e innovadoras del país en la puesta en marcha del modelo de administración local de dos niveles. En particular, resaltó la aplicación de tecnologías digitales en la gestión y supervisión, así como los esfuerzos por simplificar los procedimientos administrativos y reducir significativamente los tiempos de tramitación.

Panorama del evento. (Fuente: VNA)



El jefe de Gobierno reconoció además que la ciudad mantiene una de las tasas de crecimiento más elevadas del país, figura entre las líderes en recaudación presupuestaria y registra resultados destacados en la ejecución de la inversión pública. Sin embargo, advirtió que no debe haber complacencia, ya que la meta de crecimiento prevista para el primer trimestre no se alcanzó y los objetivos fijados para el conjunto del año continúan siendo muy exigentes.



En este contexto, instó a las autoridades locales a profundizar en el análisis de la calidad y sostenibilidad del crecimiento, especialmente en lo relativo a la estructura de los ingresos presupuestarios y su dependencia de los recursos procedentes de la tierra. Asimismo, pidió desarrollar nuevas fuentes de ingresos estables y de largo plazo, y avanzar hacia un modelo de crecimiento sustentado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



El Primer Ministro también llamó a impulsar sectores estratégicos como la industria de alta tecnología, la manufactura avanzada y las industrias auxiliares, al tiempo que abogó por una política de atracción de inversión extranjera orientada a la transferencia tecnológica, la formación de recursos humanos y la integración de las empresas nacionales en las cadenas globales de suministro.



En cuanto a la organización administrativa, solicitó una evaluación integral del funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles tras un año de implementación, con especial atención a la capacidad de los funcionarios de base. Asimismo, recomendó fortalecer la capacitación y la movilidad de personal en áreas con déficit de especialistas, como tierras, finanzas, inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, educación y salud.



Le Minh Hung subrayó además la necesidad de transformar la mentalidad de gestión pública, pasando de un enfoque meramente administrativo a una visión orientada al desarrollo, con los ciudadanos y las empresas en el centro de la acción gubernamental. En esa línea, propuso establecer indicadores y criterios concretos para evaluar el desempeño de organismos, autoridades y funcionarios sobre la base de los resultados obtenidos y el nivel de satisfacción de la población y del sector empresarial.



En el ámbito de la ciencia, la tecnología y la transformación digital, instó a aumentar las inversiones, promover mecanismos de encargo de investigaciones con aplicaciones prácticas y potencial de comercialización, desarrollar sistemas de datos integrados y reforzar la conexión con las bases de datos nacionales. También destacó la importancia de fomentar la cooperación entre organismos públicos, universidades, centros de investigación y empresas para consolidar un ecosistema de innovación sólido y competitivo.



De cara al futuro, el Primer Ministro pidió actualizar los escenarios de crecimiento económico, acelerar la captación de inversiones de alta calidad y agilizar la ejecución de proyectos estratégicos en infraestructura de transporte, logística, puertos marítimos, energía y parques industriales. Asimismo, fijó como objetivo la ejecución total de los recursos de inversión pública previstos para 2026.



Finalmente, exhortó a Hai Phong a seguir mejorando el entorno de negocios, brindar un apoyo más efectivo a las empresas, resolver de manera definitiva los proyectos estancados, ajustar la planificación territorial conforme a las orientaciones nacionales y reforzar su papel como uno de los principales polos logísticos y de economía marítima de Vietnam.



En relación con las propuestas planteadas por la ciudad, Le Minh Hung indicó que la delegación de inspección las recopilará para informar al Buró Político y al Secretariado del Comité Central del Partido, mientras que los ministerios y organismos competentes estudiarán y atenderán las recomendaciones de acuerdo con sus respectivas atribuciones./.