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VinFast coopera con NVIDIA en desarrollo de robotaxis autónomos de nivel 4

VinFast, NVIDIA y Autobrains impulsan un robotaxi autónomo de nivel 4 para el Sudeste Asiático con tecnología avanzada y costos optimizados.

Modelos de vehículos eléctricos de VinFast en su planta en la India. (Foto: VNA)
Modelos de vehículos eléctricos de VinFast en su planta en la India. (Foto: VNA)

Taiwán, China (VNA)- La empresa automovilística vietnamita VinFast y Autobrains (Israel) anunciaron hoy, en el marco de la conferencia NVIDIA GTC Taipéi celebrada durante la exposición COMPUTEX 2026 en Taiwán (China), una colaboración estratégica para desarrollar un programa de robotaxi de nivel 4 de nueva generación para el mercado del Sudeste Asiático, basado en la plataforma NVIDIA DRIVE Hyperion.

Esta colaboración constituye un nuevo avance en la estrategia de VinFast para ampliar el acceso a la tecnología de conducción autónoma a costos más asequibles, al tiempo que abre un enfoque más práctico para las soluciones de movilidad autónoma en los entornos de tráfico altamente complejos de la región.

Sobre la base de la plataforma informática NVIDIA DRIVE Hyperion 10, combinada con el software de inteligencia artificial Agentic AI desarrollado por Autobrains para respaldar las capacidades de conducción autónoma, VinFast está desarrollando una plataforma de robotaxi de nivel 4 orientada específicamente al mercado del Sudeste Asiático.

Con condiciones de tráfico de alta densidad, comportamientos viales diversos y entornos urbanos complejos, la región del Sudeste Asiático genera uno de los entornos de evaluación y verificación más rigurosos para la tecnología de conducción autónoma.

En este contexto, VinFast, NVIDIA y Autobrains buscan desarrollar una arquitectura abierta y modular que combine la integración vehicular, una plataforma informática de alto rendimiento y el software Agentic AI para resolver los desafíos relacionados con la complejidad de los sistemas, los costos informáticos y la capacidad operativa en condiciones reales.

A diferencia de los modelos tradicionales de extremo a extremo, el Agentic AI de Autobrains utiliza múltiples agentes de inteligencia artificial especializados que se activan únicamente cuando son necesarios para tareas específicas. Este enfoque permite mejorar la capacidad de respuesta ante distintas situaciones de conducción, reducir los requerimientos de recursos informáticos y optimizar los costos de implementación de las soluciones de conducción autónoma.

Para VinFast, esta cooperación sienta las bases para desarrollar soluciones avanzadas de conducción autónoma con costos más óptimos. En este sentido, NVIDIA DRIVE Hyperion 10 proporciona una plataforma de hardware y software ya probada, lo que ayuda a acortar significativamente el proceso de integración tecnológica.

Nguyen Van Duong, director general adjunto de la división de desarrollo de sistemas avanzados de asistencia al conductor de VinFast y director del Instituto de Investigación ADAS/AD, declaró que la compañía se compromete a desarrollar soluciones de conducción autónoma escalables y accesibles a través de la cooperación con los socios tecnológicos líderes del mundo.

Junto con Autobrains y NVIDIA, VinFast está construyendo paso a paso un enfoque práctico y de costo optimizado para la tecnología de movilidad de nivel 4 en el dinámico entorno de tráfico real del Sudeste Asiático, resaltó.

Por su parte, Rishi Dhall, vicepresidente de automoción de NVIDIA, valoró que el desarrollo del programa de conducción autónoma de nivel 4 en la plataforma NVIDIA DRIVE Hyperion, combinado con el software de Autobrains, contribuirá a acelerar el proceso de desarrollo de vehículos autónomos seguros, fiables y adaptados a las condiciones reales del tráfico.

Paralelamente a su proceso de expansión global, VinFast continúa fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y su ecosistema de productos mediante alianzas con socios nacionales e internacionales. Esta estrategia busca mejorar de forma continua la calidad de sus vehículos, optimizar la experiencia de los usuarios y ampliar el acceso a tecnologías inteligentes de movilidad eléctrica en diversos mercados del mundo./.

VNA
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