Experto chino destaca visión estratégica del líder vietnamita en Diálogo Shangri-La

Beijing (VNA) – El profesor Xu Liping, director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Instituto de Estudios Estratégicos Globales y Asia-Pacífico, adscrito a la Academia de Ciencias Sociales de China (CASS), afirmó que el discurso principal pronunciado por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Estado, To Lam, en la 23.ª Diálogo Shangri-La reflejó una visión estratégica y una destacada capacidad de liderazgo.

En declaraciones a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing, Xu Liping señaló que el mundo enfrenta actualmente una creciente inestabilidad e incertidumbre, mientras que el auge del unilateralismo y las políticas de hegemonía plantea desafíos sin precedentes para la gobernanza global.

Según el académico chino, To Lam se situó del lado correcto de la historia al identificar tres grandes crisis que afectan a la gobernanza mundial: la crisis del orden internacional, la crisis del modelo de desarrollo y la crisis de la confianza estratégica. Asimismo, el líder vietnamita presentó propuestas constructivas para hacer frente a estos desafíos.

Xu Liping consideró que la correcta identificación de las cuestiones fundamentales de la época y la formulación de soluciones adecuadas tienen una gran importancia práctica para la construcción de un orden político y económico internacional más justo y equitativo. A su juicio, el discurso no solo refleja la sabiduría y el equilibrio de la diplomacia vietnamita, sino que también ofrece un enfoque práctico para que los países de Asia-Pacífico afronten las crisis actuales.

Al valorar el significado de los mensajes transmitidos en el discurso en un contexto de creciente competencia estratégica, el profesor destacó que los principios de diálogo, cooperación y respeto al derecho internacional promovidos por To Lam tienen una relevancia concreta para gestionar de manera eficaz los desafíos geopolíticos y las rivalidades estratégicas.

Según explicó, el diálogo constituye un medio para resolver pacíficamente las diferencias y disputas, en consonancia con las normas fundamentales de la región y la comunidad internacional. La cooperación permite ampliar los intereses comunes, fomentar beneficios compartidos y promover la convivencia pacífica entre los Estados.

Por otro lado, el respeto al derecho internacional garantiza que las controversias se resuelvan sobre la base de la igualdad soberana de los países, independientemente de su tamaño o poder, en conformidad con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas./.

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