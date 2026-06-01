Política

Gira del máximo dirigente vietnamita abre nuevas oportunidades de cooperación con Tailandia, Singapur y Filipinas

La gira del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, por Tailandia, Singapur y Filipinas fortaleció la cooperación regional y generó nuevos acuerdos en economía, tecnología y seguridad.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung. (Fuente: Cancillería)
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung. (Fuente: Cancillería)

Hanoi (VNA) - Las visitas a Tailandia, Singapur y Filipinas, del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, así como su participación en el Diálogo Shangri-La 2026, concluyeron con resultados significativos que marcan el inicio de una nueva fase en las relaciones entre el país y tres de sus socios más importantes en la ASEAN, afirmó el canciller vietnamita, Le Hoai Trung.

Realizada del 27 de mayo al 1 de junio, la gira fue la primera del máximo dirigente vietnamita por países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura. Su relevancia se vio reforzada por coincidir con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia, así como entre Vietnam y Filipinas. El recorrido también tuvo lugar en un momento estratégico para la región, con Filipinas al frente de la ASEAN en 2026, Singapur preparándose para asumir la presidencia del bloque en 2027 y Vietnam como anfitrión de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) ese mismo año.

Acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel, To Lam desarrolló una intensa agenda de trabajo que incluyó reuniones y conversaciones con los principales líderes de los tres países, encuentros con representantes empresariales y académicos, visitas a centros de ciencia y tecnología y reuniones con comunidades vietnamitas residentes en el exterior. Las autoridades anfitrionas ofrecieron una acogida especialmente cálida y solemne, con ceremonias protocolares de máximo nivel y diversas atenciones diplomáticas excepcionales.

Uno de los hitos de la gira fue la intervención de To Lam en el Diálogo Shangri-La 2026, considerado uno de los principales foros de seguridad y defensa de Asia-Pacífico, que reunió a unos 500 participantes de más de 40 países. En su discurso, el líder vietnamita expuso la visión de Vietnam sobre los desafíos que enfrenta el escenario internacional y regional, y planteó propuestas orientadas a fortalecer la cooperación, la confianza mutua y la estabilidad. Sus planteamientos fueron ampliamente valorados por la comunidad internacional y contribuyeron a reafirmar la imagen de Vietnam como un actor responsable y una voz respetada en los asuntos regionales y globales.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, pasan revista a la guardia de honor (Foto: VNA)


Según Le Hoai Trung, la visita permitió transmitir con claridad el mensaje de desarrollo de Vietnam en una nueva etapa de crecimiento, al tiempo que reafirmó la política constante de Hanoi de conceder alta prioridad a las relaciones con los países vecinos y con la ASEAN. Asimismo, puso de manifiesto el compromiso activo y responsable de Vietnam con el fortalecimiento de la unidad regional, la consolidación del papel central de la ASEAN y la promoción de la paz, la estabilidad y la cooperación en la región.

La gira también dejó avances concretos en el fortalecimiento de la confianza política con los tres socios. Vietnam continuó profundizando su Asociación Estratégica Integral con Tailandia, elevó la cooperación estratégica con Singapur mediante la creación de un mecanismo de diálogo estratégico entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido de Acción Popular de Singapur, y acordó elevar las relaciones con Filipinas al nivel de Asociación Estratégica Reforzada.

Los dirigentes coincidieron en la necesidad de establecer nuevos mecanismos que permitan profundizar las relaciones bilaterales y crear marcos de cooperación más sólidos y duraderos. Entre ellos destaca el Programa de Acción para implementar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Tailandia durante el período 2026-2031.

En el ámbito sectorial, las partes acordaron ampliar la cooperación en áreas tradicionales como defensa y seguridad, comercio, inversión, educación, cultura, turismo e intercambios entre pueblos. Paralelamente, se identificaron nuevos ámbitos de colaboración con importancia estratégica para el desarrollo futuro, entre ellos la inteligencia artificial, la transformación digital, la innovación, la economía digital, la economía verde, la transición energética justa, el gobierno electrónico y la conectividad entre localidades.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, en el Diálogo Shangri-La 2026. (Foto: VNA)

La dimensión económica y empresarial también ocupó un lugar destacado durante la gira. El Foro Empresarial Vietnam-Tailandia reunió a cerca de 700 empresas, incluidas unas 550 compañías tailandesas, mientras que el Foro de Conectividad Tecnológica TechConnect, celebrado en Singapur, congregó a alrededor de 500 representantes gubernamentales, empresarios e investigadores de ambos países.

Como resultado de estos encuentros, se firmaron 20 acuerdos de cooperación en Tailandia, 31 en Singapur y cerca de 20 en Filipinas, abarcando múltiples sectores. Para Hanoi, estas cifras reflejan tanto el creciente interés de los socios regionales por Vietnam como el amplio potencial para seguir ampliando la cooperación en los próximos años.

Le Hoai Trung subrayó que la gira tuvo además un significado especial por ser la primera visita de To Lam al Sudeste Asiático desde que asumió sus nuevas responsabilidades como secretario general y presidente del país, así como la primera ocasión en que un secretario general del Partido Comunista de Vietnam realiza una visita oficial a Filipinas.

A juicio del canciller, los resultados alcanzados no solo elevan el nivel de las relaciones entre Vietnam y estos tres socios clave de la ASEAN, sino que también crean nuevas bases para aprovechar recursos, experiencias de gestión, avances científicos y tecnológicos e inversiones internacionales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país hacia 2030 y de su visión estratégica para 2045.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. presencian la ceremonia de firma de los documentos de cooperación entre ambos países.(Foto: VNA)

Especial atención despertó la participación de To Lam como orador principal en el Diálogo Shangri-La, un hecho que, según el ministro, refleja el creciente reconocimiento internacional al papel de Vietnam y las expectativas de la comunidad internacional respecto a sus aportes a la paz, la seguridad y el desarrollo de la región.

De cara al futuro, Le Hoai Trung señaló que el principal desafío será traducir los acuerdos alcanzados en proyectos concretos y resultados tangibles. Para ello, instó a ministerios, organismos y autoridades locales a impulsar planes de acción específicos, fortalecer la coordinación estratégica con los socios regionales y priorizar aquellas áreas de cooperación capaces de generar beneficios directos para la población y contribuir al desarrollo sostenible de Vietnam y de la región./.

VNA
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