Vietnam y China refuerzan cooperación en investigación teórica y formación de cuadros

Hanoi (VNA) - Vietnam y China acordaron fortalecer su cooperación en los ámbitos de la investigación teórica y la formación de cuadros, durante un encuentro celebrado hoy entre el director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, y el embajador de China en Vietnam, He Wei.



La reunión se centró en la implementación de los acuerdos y consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos países durante la reciente visita a China del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de traducir esos consensos en iniciativas concretas y resultados tangibles, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cooperación en materia de investigación teórica y capacitación de personal.



En este contexto, destacaron la importancia de desarrollar estudios conjuntos que contribuyan a profundizar las bases teóricas de ambos países. Entre las áreas prioritarias figuran cuestiones clave como el período de transición hacia el socialismo, el desarrollo de nuevas fuerzas productivas y la construcción de una civilización ecológica.



Los interlocutores también subrayaron la necesidad de elevar la calidad y renovar los mecanismos de intercambio teórico entre los dos Partidos, promoviendo espacios más abiertos y dinámicos que permitan un diálogo profundo y sustancial entre expertos de ambas naciones.



En el ámbito de la formación de cuadros, Doan Minh Huan señaló que la cooperación debe basarse en el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo, con el objetivo de mejorar las capacidades del personal de ambas partes y responder a las nuevas demandas del desarrollo.



La Academia Nacional de Política Ho Chi Minh expresó además su interés en ampliar el acceso a los programas formativos de la Escuela Central del Partido de China y de otras destacadas instituciones académicas del país. Asimismo, mostró interés en conocer y aplicar modelos de educación práctica desarrollados en los denominados “sitios rojos”, orientados a fortalecer la formación política y partidaria.



Entre las propuestas planteadas figura también la organización de cursos especializados para cuadros vietnamitas en áreas en las que China cuenta con amplia experiencia, como la gestión urbana, el desarrollo científico y tecnológico, la atracción de talento y la economía vinculada al patrimonio cultural.



Por su parte, el embajador He Wei expresó su respaldo a las iniciativas presentadas por la Academia y reafirmó su compromiso de impulsar mecanismos de intercambio regulares entre la institución y la Embajada de China. Asimismo, manifestó su disposición a promover la creación de grupos de investigación conjuntos y a respaldar la puesta en marcha de los acuerdos de cooperación con socios chinos.



Estas acciones, señaló, contribuirán a profundizar la cooperación práctica entre ambos países y a fortalecer el desarrollo de las relaciones bilaterales./.

VNA