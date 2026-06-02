Internacional

Experto malasio destaca papel de Vietnam en promoción de paz, estabilidad y desarrollo de la ASEAN

Un experto malasio destaca que la gira de To Lam por Tailandia, Singapur y Filipinas fortalece la cooperación regional, impulsa la integración económica y consolida el papel de Vietnam en la ASEAN.

Collins Chong Yew Keat, analista de seguridad estratégica de la Universidad de Malaya. (Foto: VNA)
Collins Chong Yew Keat, analista de seguridad estratégica de la Universidad de Malaya. (Foto: VNA)

Kuala Lumpur (VNA) - La reciente gira del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, por Tailandia, Singapur y Filipinas refleja la creciente proyección de Hanoi como un actor activo en la promoción de la cooperación, la conectividad y el desarrollo dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), afirmó Collins Chong Yew Keat, analista de seguridad estratégica de la Universidad de Malaya.

De acuerdo con el especialista, la visita a Tailandia coincidió con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y se produjo después de la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2025.

Como dos de las economías más importantes de la ASEAN, Vietnam y Tailandia avanzan hacia una mayor integración regional mediante la ampliación de la cooperación en turismo, logística, seguridad alimentaria, energía, crecimiento verde e inversión privada. En este contexto, el Foro Empresarial Vietnam-Tailandia, que reunió a cerca de 700 compañías de ambos países, evidenció el impulso que está cobrando la colaboración económica bilateral.

En Singapur, la atención se centró en la participación de To Lam en la 23.ª edición del Diálogo Shangri-La, donde pronunció el discurso principal del evento. La visita tuvo lugar poco después de que Hanoi y Singapur elevaran sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral y estuvo acompañada por la firma de diversos acuerdos en áreas como tecnología, educación, administración pública, cooperación judicial y fortalecimiento de las cadenas de suministro.

Según Collins Chong Yew Keat, Singapur se consolida no solo como uno de los principales inversores en Vietnam, sino también como un socio de referencia para el desarrollo de sectores clave como la gobernanza digital, la manufactura avanzada, las finanzas, las energías limpias y la innovación.

Durante su intervención en el Diálogo Shangri-La, To Lam advirtió sobre tres desafíos globales interrelacionados: la crisis del orden internacional, la crisis de los modelos de desarrollo y la crisis de confianza estratégica.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-phat-bieu-dan-de-tai-doi-thoai-shangri-la-lan-thu-23-8793706.jpg
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso principal en el Diálogo Shangri-La. (Foto: VNA)

Asimismo, abogó por un mayor respeto al derecho internacional, el impulso de un desarrollo inclusivo y el fortalecimiento del diálogo. Para el analista malasio, estos planteamientos contribuyen a reforzar la posición diplomática de Vietnam y ponen de manifiesto su disposición a participar activamente en el debate sobre cuestiones regionales como la seguridad marítima, el orden regional y el papel de las grandes potencias.

En Filipinas, la gira dejó los resultados más significativos en materia de seguridad. La emisión de una Declaración Conjunta sobre la Asociación Estratégica Reforzada entre Vietnam y Filipinas marcó un avance de especial relevancia, señaló el experto, quien destacó que Vietnam es actualmente el único socio estratégico de Filipinas dentro de la ASEAN.

La visita fortaleció además la cooperación en seguridad marítima entre ambos países, que comparten intereses en el Mar del Este, y reafirmó la importancia de Manila dentro de la arquitectura regional de cooperación y seguridad marítima.

En términos generales, Collins Chong Yew Keat consideró que las visitas contribuyeron a fortalecer la confianza política entre los Estados miembros de la ASEAN, impulsar la cooperación regional y consolidar el papel central del bloque en la gestión de los asuntos regionales.

Asimismo, reafirmaron el compromiso de Vietnam con los principios del derecho internacional, el respeto a la soberanía de los Estados, la resolución pacífica de controversias y la promoción del diálogo como vía para garantizar la estabilidad y el desarrollo.

El experto subrayó además que la gira abre nuevas oportunidades de colaboración entre Vietnam y sus socios regionales en ámbitos como el crecimiento verde, la agricultura, la energía, el turismo, la tecnología, la innovación, las finanzas y la conectividad de las cadenas de suministro, sectores llamados a impulsar un crecimiento más equilibrado y sostenible para la ASEAN.

Finalmente, señaló que, en un contexto marcado por crecientes desafíos geopolíticos, económicos y de seguridad, las visitas de To Lam a Tailandia, Singapur y Filipinas transmiten un mensaje claro: Vietnam está decidido a seguir desempeñando un papel proactivo, responsable y constructivo en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo de la ASEAN./.

VNA
#Vietnam #ASEAN #To Lam #estabilidad regional #Diálogo Shangri-La #Collins Chong Yew Keat
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el Foro de Negocios Vietnam - Filipinas. (Foto: VNA)

Vietnam y Filipinas buscan elevar la cooperación económica bilateral

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., asistieron hoy aquí al Foro de Negocios Vietnam - Filipinas, evento en el cual el mandatario vietnamita subrayó la necesidad de elevar la cooperación económica bilateral a un nuevo nivel de calidad, profundidad y sustancia.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el 23º. Diálogo de Shangri-La. (Foto: VNA)

Diálogo Shangri-La: Ratifican el papel clave de Vietnam en arquitectura de seguridad regional y global

La gira por tres naciones de la ASEAN del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, especialmente su asistencia y discurso inaugural en el 23º. Diálogo de Shangri-La, fue calificada por analistas como un hito para consolidar el pensamiento estratégico y la política exterior de independencia y autodeterminación de Hanoi ante las transformaciones geopolíticas globales.

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llega a Singapur para asistir al Diálogo de Shangri-La. (Foto: VNA)

Vietnam se posiciona como “arquitecto” de la paz en la seguridad regional

El discurso introductorio del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el Diálogo de Shangri-La constituye un hito fundamental que redefine la posición y el pensamiento diplomático de la nación indochina en la arena internacional, en un contexto en que la geopolítica mundial experimenta profundas transformaciones.

Medios de Indonesia elogian mensaje del líder vietnamita sobre rol central de ASEAN. Foto: VNA

Medios de Indonesia elogian mensaje del líder vietnamita sobre rol central de ASEAN

Medios indonesios valoraron los mensajes dados por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el Diálogo Shangri-la, respecto al papel central de la ASEAN y la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación para preservar la paz y la estabilidad en un contexto de creciente competencia geopolítica.

Los participantes en Vietnam (Fuente: VNA)

Vietnam acogerá por primera vez una etapa de la UTMB World Series

Vietnam acogerá por primera vez una prueba del circuito UTMB World Series, considerado uno de los sistemas de carreras de montaña más prestigiosos del mundo, lo que abrirá la oportunidad de posicionar los recorridos montañosos vietnamitas en el mapa internacional.

La XIV Conferencia de Altos Funcionarios Encargados de la Seguridad, celebrada en Moscú en el marco del Primer Foro Internacional de Seguridad de Moscú. (Foto: qdnd.vn)

Vietnam propone soluciones clave en Foro Internacional de Seguridad

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, propuso cinco soluciones trascendentales para encarar los desafíos globales actuales al asistir a la XIV Conferencia de Altos Funcionarios Encargados de la Seguridad, celebrada en Moscú en el marco del Primer Foro Internacional de Seguridad de Moscú.

Foto ilustrativa: Internet

Malasia promueve la transparencia en la banca digital

El Banco Central de Malaysia ha actualizado sus políticas sobre transparencia y divulgación de productos en una medida destinada a fortalecer los estándares de protección al consumidor en las plataformas digitales.

Indonesia endurece las compras de divisas para proteger la rupia (Foto: AFP/VNA)

Indonesia endurece las compras de divisas para proteger la rupia

Indonesia continuará endureciendo los controles sobre las compras de divisas extranjeras que carezcan de documentos de respaldo que verifiquen el propósito previsto de uso, en una nueva medida destinada a frenar la especulación y aliviar la presión sobre la rupia.