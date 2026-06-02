Vietnam llama a ratificar la Convención contra Ciberdelincuencia de ONU

Viena (VNA) - Vietnam, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organizó recientemente el seminario sobre el tema "De Hanoi al compromiso mundial: Promover la firma y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia".

El evento se llevó a cabo en formas presencial y virtual en el marco del 35º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ 35) de las Naciones Unidas (ONU).

Al intervenir en el encuentro, Chu Tuan Duc, subjefe del Departamento de Derecho y Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, afirmó que la ceremonia de apertura de la firma de la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia – también conocida como Convención de Hanoi- en octubre de 2025 constituyó un hito importante para la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra la ciberdelincuencia.

El acontecimiento no solo concluyó un proceso de negociación multilateral de muchos años, sino que también abrió una nueva etapa para la puesta en práctica de los compromisos internacionales, reiteró. La Convención es una clara muestra del papel del multilateralismo y la cooperación internacional para abordar los desafíos globales, señaló.​

En el contexto de una ciberdelincuencia cada vez más sofisticada, que trasciende las fronteras geográficas y legales, ningún país puede responder eficazmente de forma unilateral sin mecanismos de cooperación internacional, intercambio de información y asistencia jurídica mutua, compartió.

Dlegados en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam presentó el 17 de abril de 2026 su documento de ratificación de la Convención al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, convirtiéndose en el primer país del Sudeste Asiático y el tercero del mundo en completar el procedimiento de aprobación, comunicó.

La pronta ratificación demuestra el firme compromiso de Vietnam con la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia, al tiempo que permite a Vietnam utilizar eficazmente los mecanismos de cooperación, la asistencia técnica y las medidas de desarrollo de capacidades estipuladas en la Convención, detalló.

Vietnam también hizo un llamamiento a los países para que completen con prontitud sus procedimientos internos en aras de firmar y ratificar el mencionado tratado, contribuyendo así a su pronta entrada en vigor y la ampliación de la red de cooperación mundial en la lucha contra la ciberdelincuencia, remarcó.

En la ocasión, Chu Tuan Duc hizo hincapié en la importancia del desarrollo de capacidades, especialmente para los países en desarrollo, mediante la mejora del marco jurídico, el fortalecimiento de la capacidad institucional, la formación de recursos humanos especializados, el refuerzo de la asistencia técnica y la transferencia de tecnología.

Vietnam está elaborando un plan integral para la aplicación de dicha Convención a nivel nacional, al tiempo que promueve iniciativas de cooperación bilateral, regional y multilateral en este ámbito, entre otros aspectos, comentó.​

A la vez, un representante de la UNODC afirmó que la Convención de Hanoi es el resultado de años de negociaciones entre los Estados miembros de la ONU, a fin de establecer el primer marco jurídico mundial para mejorar la cooperación internacional en la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la ciberdelincuencia.

La UNODC se compromete a brindar apoyo técnico a los países que consideren firmar y ratificar el Convenio, apuntó.

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de diciembre de 2024 y abierta a la firma en Hanoi en octubre de 2025, la Convención es el primer tratado internacional multilateral mundial en este ámbito.

La ceremonia de firma, organizada por Vietnam, país anfitrión, fue un gran éxito. Un total de 72 países firmaron el Convención de Hanoi, dando así un comienzo favorable para promover la pronta entrada en vigor del Convenio y convertirlo en un nuevo marco para la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia./.