Jefe del Estado Mayor Conjunto de Japón realiza una visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA)- El general Uchikura Hiroaki, jefe del Estado Mayor Conjunto de Japón, encabeza una delegación, realizó una visita oficial a Vietnam del 31 de mayo al 3 de junio de 2026.



El general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, presidió este marte la ceremonia de bienvenida al alto mando japonés.



Tras la ceremonia, ambas partes sostuvieron conversaciones oficiales. El general Nguyen Tan Cuong destacó el desarrollo constante de la cooperación en defensa entre Vietnam y Japón, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de los vínculos bilaterales.



Ambas partes han mantenido los intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel, así como mecanismos de diálogo y consulta, la formación y capacitación de personal, la cooperación entre las distintas ramas de las fuerzas armadas, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, las actividades de búsqueda y rescate, la industria de defensa, la seguridad marítima, la mitigación de las consecuencias de la guerra y la coordinación mutua en foros multilaterales de defensa, especialmente en el marco de la Reunión Ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM+).





En la reunión. (Foto: VNA)

Durante las conversaciones, las dos partes intercambiaron opiniones sobre la situación internacional y regional, así como sobre asuntos de interés común.



Tan Cuong reafirmó que Vietnam mantiene una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, basada en la diversificación y multilateralización de sus relaciones internacionales.



Asimismo, reiteró la política de defensa de los “cuatro no”: no participar en alianzas militares; no alinearse con un país para actuar contra otro; no permitir el establecimiento de bases militares extranjeras ni el uso del territorio vietnamita para acciones contra terceros países; y no recurrir ni amenazar con recurrir al uso de la fuerza en las relaciones internacionales.



El alto mando vietnamita subrayó además la posición de su país de resolver todas las disputas y diferencias en el Mar del Este mediante medios pacíficos y conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, al tiempo que expresó su deseo de que concluyan pronto las negociaciones para la firma de un Código de Conducta en esa agua (COC) sustancial, eficaz y vinculante.



En la ocasión, Tan Cuong agradeció al Gobierno japonés su apoyo activo a Vietnam en la mitigación de las secuelas de la guerra, especialmente mediante la financiación de equipos para el análisis de dioxinas y del medio ambiente, así como por la implementación del proyecto de ayuda no reembolsable destinado al suministro de equipos para la remoción de minas y artefactos explosivos.



Propuso que ambas partes continúen coordinando la implementación de los acuerdos alcanzados, con especial atención a áreas como el intercambio de delegaciones, los mecanismos anuales de cooperación, la capacitación y los seminarios sobre ciberdefensa, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la industria de defensa y la coordinación en foros multilaterales internacionales.



También expresó su agradecimiento al Ministerio de Defensa de Japón por las becas anuales concedidas a oficiales vietnamitas en especialidades militares, y manifestó su deseo de que estas oportunidades se mantengan y amplíen, particularmente en programas universitarios y de posgrado relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.



El general vietnamita informó que Vietnam prevé organizar en diciembre de 2026 la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, e invitó cordialmente a Uchikura Hiroaki, a las autoridades del Ministerio de Defensa japonés, a las Fuerzas de Autodefensa y a las empresas de la industria de defensa de Japón a participar en el evento.



Por su parte, el general Uchikura Hiroaki reiteró el interés de Japón en seguir desarrollando los programas de cooperación acordados en áreas como los intercambios de delegaciones, la formación de personal, la colaboración entre las distintas ramas de las fuerzas armadas y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, con el objetivo de fortalecer aún más las relaciones de defensa entre los dos países./.