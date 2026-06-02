Política

Vietnam y Países Bajos fortalecen su cooperación estratégica en nueva consulta política

Vietnam y Países Bajos fortalecen su cooperación bilateral en economía, tecnología y sostenibilidad durante la segunda consulta política a nivel viceministerial.

En la cita (Fuente: Cancillería de Vietnam)
En la cita (Fuente: Cancillería de Vietnam)

Hanoi (VNA) – La vicecanciller de Vietnam, Le Thi Thu Hang, y su homólogo neerlandés, Marcel de Vink, copresidieron recientemente la segunda Consulta Política a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores entre los dos países.

En un ambiente abierto y cordial, ambas partes se informaron mutuamente sobre la situación de cada país, revisaron el progreso de la cooperación bilateral y valoraron positivamente los resultados alcanzados desde la consulta anterior.

Los dos países han intensificado el intercambio de delegaciones de los niveles, coordinado estrechamente sus posiciones en foros regionales e internacionales, facilitado a las empresas el acceso a información sobre los respectivos mercados y aprovechado eficazmente los mecanismos de cooperación existentes para resolver oportunamente las cuestiones pendientes en las relaciones bilaterales.

Al presentar las orientaciones de desarrollo de Vietnam para la nueva etapa, Thu Hang señaló que el país aspira a convertirse para 2030 en una nación en desarrollo con una industria moderna y un ingreso medio alto, y para 2045 en un país desarrollado de altos ingresos. Para alcanzar estos objetivos, Vietnam se centrará en mantener un crecimiento elevado y sostenible basado en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital. En este contexto, propuso profundizar y hacer más sustanciales la Asociación Estratégica Sectorial y la Asociación Integral entre Vietnam y los Países Bajos.

La viceministra vietnamita sugirió fortalecer la cooperación en comercio e inversión, dado que el país europeo es uno de los principales socios de Vietnam en Europa. También propuso continuar impulsando la colaboración en agricultura sostenible, adaptación al cambio climático y economía circular, así como ampliarla a áreas prioritarias como la transformación digital, la transición ecológica, la ciencia y la tecnología y la innovación. Asimismo, instó a los Países Bajos y a los demás Estados miembros de la Unión Europea (UE) a ratificar cuanto antes el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA), y respaldar la pronta eliminación de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea a los productos pesqueros vietnamitas.

Por su parte, Marcel de Vink elogió los logros socioeconómicos de Vietnam y reafirmó que los Países Bajos conceden gran importancia a sus relaciones con la nación indochina, al que consideran un socio importante y fiable en la región de Asia-Pacífico. Expresó además el deseo de seguir acompañando a Vietnam en la consecución de sus objetivos de desarrollo y coincidió en la necesidad de fortalecer los intercambios y diálogos a todos los niveles, así como la coordinación en los foros multilaterales.

Los Países Bajos desean organizar delegaciones empresariales de gran escala a Vietnam para explorar oportunidades de cooperación e inversión, continuar apoyando al país en la transición verde, la transformación digital y el desarrollo de la economía circular, y ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, alta tecnología, industria de semiconductores, inteligencia artificial, formación de recursos humanos de alta calidad y programas conjuntos de investigación, puntualizó.

Ambas partes acordaron seguir promoviendo la cooperación en defensa y seguridad, justicia, cultura, turismo e intercambios entre pueblos; estudiar nuevos acuerdos de cooperación; y fortalecer el intercambio de experiencias, la capacitación profesional y la cooperación entre localidades.

Respecto a los asuntos regionales e internacionales de interés común, reafirmaron su apoyo al multilateralismo y al libre comercio, así como a la solución pacífica de controversias sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

También subrayaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.

VNA
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