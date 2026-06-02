Durián vietnamita accede a nuevos mercados internacionales

Hanoi (VNA) - La esperada apertura del mercado indio en julio, junto con la creciente demanda en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Australia, está generando nuevas oportunidades de crecimiento para la multimillonaria industria del durián en Vietnam.



Se prevé que la provincia de Dak Lak, principal zona productora del país, coseche más de 500.000 toneladas este año, lo que representa un aumento del 20% respecto a 2025, gracias a la expansión de las áreas de cultivo y la mejora de los rendimientos.



Según la Asociación del Durián de Dak Lak, la temporada de cosecha en la Altiplanicie Occidental no coincide con el ciclo productivo de Tailandia y resulta menos afectada por la contaminación por metales pesados, lo que otorga a la fruta vietnamita una ventaja competitiva. A ello se suma la expectativa de que Vietnam inicie las exportaciones oficiales a la India a partir de julio, lo que abriría una vía clave para la diversificación de mercados.



El Departamento de Producción y Protección Vegetal del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente informó que Vietnam e India están ultimando los trámites técnicos necesarios para permitir el acceso al mercado. Si el proceso se completa según lo previsto, Vietnam sería el primer país en exportar durián al mercado indio, por delante de Tailandia.



Le Anh Trung, presidente de la Asociación de Durián de Dak Lak, señaló que el durián sigue siendo un producto relativamente nuevo para los consumidores indios. Aunque el mercado está muy segmentado, cuenta con una población numerosa y una clase media y alta en crecimiento con capacidad adquisitiva para productos frutales de alta calidad.



Por su parte, Dang Phuc Nguyen, secretario general de la Asociación de Frutas y Verduras de Vietnam (VINAFRUIT), calificó a la India como un mercado estratégico a largo plazo, más que una oportunidad inmediata de negocio.



A corto plazo, indicó, este mercado se adaptará mejor a productos procesados como el durián congelado o deshidratado, en lugar de la fruta fresca, debido a su mayor vida útil y a la facilidad logística.



Esta tendencia se refuerza con el éxito de la pitahaya vietnamita en la India. En 2025, las exportaciones de este producto alcanzaron los 42 millones de dólares, un 6,4% más que el año anterior, situando a India entre los principales destinos de la fruta, después de China.



Pese a un inicio complicado en 2026, marcado por una fuerte caída de los precios internos del durián, las exportaciones se mantuvieron sólidas. En los primeros cuatro meses del año, las ventas al exterior alcanzaron los 293 millones de dólares, un aumento interanual del 60%.



China continuó siendo el principal mercado, con exportaciones valoradas en 256 millones de dólares, lo que supone un incremento del 143% respecto al mismo periodo del año anterior. Los envíos a Estados Unidos crecieron un 12%, hasta casi 7 millones de dólares, mientras que los de Corea del Sur se dispararon un 201%, alcanzando un millón de dólares.



Phuc Nguyen precisó que Vietnam actualmente solo exporta durián congelado a Corea del Sur. Sin embargo, la demanda ha crecido rápidamente, impulsada por la comunidad vietnamita en ese país y por los esfuerzos de los productores para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad alimentaria.



Añadió que el crecimiento en mercados exigentes como Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Australia y Europa sigue siendo modesto en términos absolutos, pero constituye una base importante para la expansión a largo plazo.



Mientras tanto, Anh Trung recalcó que China seguirá siendo el mercado clave del sector en el futuro previsible. Para mantener su cuota, señaló la necesidad de reforzar los sistemas de trazabilidad en toda la cadena de suministro -desde el cultivo hasta la distribución- y de continuar diversificando destinos hacia mercados emergentes como India.



Asimismo, pidió un mayor apoyo estatal para desarrollar zonas de cultivo sostenible y promover la inversión en procesamiento avanzado, con el objetivo de aumentar el valor añadido y reducir los riesgos asociados a la volatilidad de precios y del mercado./.

VNA